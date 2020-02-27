Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

“Относительное большинство опрошенных (44 %) считает, что нужно отправить в отставку действующий состав Кабинета Министров, 37 % думают, что Правительство во главе с Гончаруком еще должно работать”, – отмечают социологи.

Оценивая работу Кабмина Гончарука за период с конца августа прошлого года по февраль 2020-го, только около 11 % опрошенных поставили оценку “хорошо” или “отлично” (4 и 5 по пятибалльной шкале).

Большинство респондентов заявили, что нынешнее Правительство с момента назначения работало либо “очень плохо” (27 %), либо же поставили условную “двойку” (19 %). На “удовлетворительно” работу Кабмина оценили 37 % опрошенных.

Оценка действий Кабинета Министров по сравнению с декабрем ухудшилась. В частности, на 14 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 35 % до 21 %), и на 20 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет (с 46 % до 66 %).

К самому Алексею Гончаруку положительно относятся в феврале 8 % опрошенных, отрицательно – 33 %.

По сравнению с декабрем доля тех, кто относится к Гончаруку положительно, уменьшилась на 4 процентных пункта (было 12 %), а доля тех, кто относится к нему негативно, выросла на 11 процентных пунктов (было 22 %).

Опрос проводился КМИС с 21 по 25 февраля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включаются временно оккупированные территории Крыма и Донбасса. В ходе опроса было проведено 1500 интервью. Погрешность выборки не превышает 3 %.