Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на источники.

При этом собеседники #Букв в окружении президента и его партии не готовы говорить об этом как о свершившемся факте.

“Все может быть”, – отметил один собеседник.

“Шансы 50/50”, – добавляет другой.

Кандидатура Тигипко самом деле рассматривается не один месяц.

“У Зеленского было бы два пути: поменять Гончарука на еще одно молодое дарование (скажем, Юлию Ковалив), чтобы потом было не жалко уволить или же взять кого-то из бывалых. Здесь было три варианта – Хорошковский, Тигипко или Аваков. Причем Аваков именно третий в списке”, – рассказал один из собеседников #Букв после скандала с прослушиванием Премьер-министра Алексея Гончарука.

Еще неделю назад основным кандидатом на пост премьера называли Юрия Витренко, которого лоббировал олигарх Игорь Коломойский. Впрочем, как утверждают источники издания в экономических кругах, Витренко вроде потребовал, чтобы перед назначением ему выплатили его премию за газовые контракты.

Поскольку гарантий не дали, то переговоры зашли в тупик.

В то же время источники близкие к Кабмину говорят, что президенту будет трудно найти премьера, который так бы с ним соглашался и шел на все условия, как это делает сейчас Гончарук.

“Другие ребята значительно более самостоятельны и ценят себя”, – сказал собеседник издания.

Ранее #Буквы писали, что президент Зеленский ближайшее время собирается уволить министра обороны Андрея Загороднюка и голову “Укроборонпрома” Абромавичюс.

На должность министра обороны “смотрины” прошли уже четыре кандидата.

Также команде президента срочно надо изменить министра соцполитики Юлию Соколовскую, но они не могут найти достойную кандидатуру. Как вариант рассматривалась Галина Третьякова.

“Но мы не можем ее забрать, потому что тогда обнажит позиции в комитете соцполитики и ветеранов, а там же Королевская и Тимошенко”, – говорит один из лидеров фракции “Слуги народа”.