Об этом Гончарук заявил на брифинге.
“Я сколько себя помню – меня увольняют. Правительство работает в обычном режиме. Для меня привычно появление подобной информации в СМИ. Никаких заявлений я не писал, с президентом подобных тем не обсуждал”, – заявил он.
При этом Премьер также прокомментировал слухи о назначении на пост главы правительстве Сергея Тигипко.
“Господина Тигипко я видел, я с ним встречался, как и со многими другими. Я за последний месяц посмотрел около 20 человек. Нам нужно усиление советниками, возможно, на какую-то должность в правительстве. Людьми, которые понимают, что такое промышленность. Но больше мне здесь комментировать нечего “, – сказал Гончарук.
Просто зараз підсумки за результатами засідання Кабінет Міністрів України.
Gepostet von Олексій Гончарук – Прем'єр-міністр України am Mittwoch, 26. Februar 2020
Ранее сообщалось, что Президент Владимир Зеленский действительно рассматривает кандидатуру Сергея Тигипко на должность премьер-министра Украины.
“У Зеленского было бы два пути: поменять Гончарука на еще одно молодое дарование (скажем, Юлию Ковалив), чтобы потом было не жалко уволить или же взять кого-то из бывалых. Здесь было три варианта – Хорошковский, Тигипко или Аваков. Причем Аваков именно третий в списке”, – рассказал один из собеседников #Букв после скандала с прослушиванием Премьер-министра Алексея Гончарука.
Еще неделю назад основным кандидатом на пост премьера называли Юрия Витренко, которого лоббировал олигарх Игорь Коломойский. Впрочем, как утверждают источники издания в экономических кругах, Витренко вроде потребовал, чтобы перед назначением ему выплатили его премию за газовые контракты.
Поскольку гарантий не дали, то переговоры зашли в тупик.
- В январе в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.
- Также в Сети выложили запись, на которой якобы Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить президенту “100 млрд дыры в бюджете”.
- После обнародования скандальных аудиозаписей 17 января Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому.
- 17 января президент Владимир Зеленский провел встречу с Алексеем Гончаруком, во время которой заявил, что дает Правительству “шанс”, но с некоторыми условиями.