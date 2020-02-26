Премьер-министр Украины Алексей Гончарук опроверг слухи о своей отставке и назначении в должность Сергея Тигипко.

Об этом Гончарук заявил на брифинге.

“Я сколько себя помню – меня увольняют. Правительство работает в обычном режиме. Для меня привычно появление подобной информации в СМИ. Никаких заявлений я не писал, с президентом подобных тем не обсуждал”, – заявил он.

При этом Премьер также прокомментировал слухи о назначении на пост главы правительстве Сергея Тигипко.

“Господина Тигипко я видел, я с ним встречался, как и со многими другими. Я за последний месяц посмотрел около 20 человек. Нам нужно усиление советниками, возможно, на какую-то должность в правительстве. Людьми, которые понимают, что такое промышленность. Но больше мне здесь комментировать нечего “, – сказал Гончарук.

Просто зараз підсумки за результатами засідання Кабінет Міністрів України. Gepostet von Олексій Гончарук – Прем'єр-міністр України am Mittwoch, 26. Februar 2020

Ранее сообщалось, что Президент Владимир Зеленский действительно рассматривает кандидатуру Сергея Тигипко на должность премьер-министра Украины.

“У Зеленского было бы два пути: поменять Гончарука на еще одно молодое дарование (скажем, Юлию Ковалив), чтобы потом было не жалко уволить или же взять кого-то из бывалых. Здесь было три варианта – Хорошковский, Тигипко или Аваков. Причем Аваков именно третий в списке”, – рассказал один из собеседников #Букв после скандала с прослушиванием Премьер-министра Алексея Гончарука.

Еще неделю назад основным кандидатом на пост премьера называли Юрия Витренко, которого лоббировал олигарх Игорь Коломойский. Впрочем, как утверждают источники издания в экономических кругах, Витренко вроде потребовал, чтобы перед назначением ему выплатили его премию за газовые контракты.

Поскольку гарантий не дали, то переговоры зашли в тупик.