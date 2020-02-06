Об этом сообщает местное издание EURACTIV, ссылаясь на источники в Софии.

Дело касается нарушений “Газпромом” обязательства по корректировке цен на газ в соответствии со среднерыночными ценами в ЕС.

24 мая 2018 года Европейская комиссия во главе с вице-президентом по конкурентной политике Маргрет Вестагер завершила антимонопольное расследование в отношении “Газпрома”. Дело длилось семь лет и закончилось без штрафа, но с условиями – российская компания должна была снизить цены и прекратить усилия по предотвращению конкуренции на восточноевропейском рынке.

Разбирательство касалось предполагаемого злоупотребления “Газпромом” своим доминирующим положением на газовых рынках в Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Венгрии и Словакии.Ход дела определил рыночные цены на природный газ в Европе, в частности, цены на континентальные хабы, а также средние граничные цены для Германии, Франции и Италии.

Отмечается, что цена российского газа не беспокоила Болгарию до конца 2018 года. Проблемы возникли с начала 2019 года, когда цены на акции (хабы) значительно снизились.

Запрос Болгарии на пересмотр цен был отправлен еще в начале августа прошлого года, а срок для достижения соглашения между двумя странами истек спустя 120 дней (в начале декабря).

По данным источников, переговоры между Bulgargaz и “Газпромом” за последние полгода были интенсивными, но безуспешными. Отсутствие реакции на ряд предложений Болгарии является способом для “Газпрома” отсрочить процесс пересмотра цены контракта. Тем временем Еврокомиссия опубликовала официальные данные о граничных ценах на природный газ в третьем квартале 2019 года. Из отчета стало ясно, что семь из восьми стран, кроме Болгарии, попавших под антимонопольное расследование, уже получили снижение цен на свои поставки.

Кроме того, за третий квартал 2019 года Болгария стала страной, покупающей самый дорогой газ в ЕС. Именно поэтому Bulgargaz планирует обратиться за поддержкой к Европейской комиссии, чтобы заставить “Газпром” выполнить свои добровольные обязательства.