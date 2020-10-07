Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объяснил свое высказывание о том, что "Евросоюз – не банкомат".

Соответствующий комментарий он дал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Евросовета Шарлем Мишелем по итогам саммита Украина-ЕС.

Так, у Борреля спросили, что он имел в виду, когда, комментируя поддержку Украины и реформы в нашей стране, заявил, что “ЕС – не банкомат”.

В ответ дипломат заявил, что не следует вырывать его слова из контекста, и он часто произносит подобное выражение в Брюсселе.

“Не стоит вырывать слова из контекста. Это выражение, которое мы довольно часто используем здесь, в Брюсселе, для обозначения финансовых переводов”, – сообщил Боррель.

Он уточнил, что данное предложение было впоследствии удалено из текста его заявления, поскольку эти слова “могли быть восприняты неадекватно”.

Комментируя суть своей фразы о банкомате, Боррель объяснил, что ЕС предоставляет свою финансовую помощь Украине не безусловно, а в обмен на проведение реформ.

“Я сказал, что помощь, которую Европейский Союз оказал Украине, не безусловна. Мы не общественная организация, мы не действуем просто по соображениям благотворительности. Мы действуем, потому что в наших собственных интересах помочь Украине развиваться и быть свободной, процветающей и безопасной страной. Это цель нашей помощи. Она обусловлена проведением реформ. Она обусловлена достижением некоторых целей, которые мы разделяем”, – подчеркнул Боррель.

Дипломат уточнил, что ЕС, выделяя финансовую помощь той или иной стране (в том числе члену Евросоюза), всегда выдвигает условия для ее предоставления.

Как известно, фраза о банкомате была опубликована в статье Борреля “Украина должна продолжать реформы”. В ней дипломат рассказал об итогах своего первого официального визита в Украину и встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Среди прочего он раскритиковал замедление реформ в Украине, дав понять, что от их проведения и усиления борьбы с коррупцией зависит дальнейшая поддержка Евросоюза.

“Как я уже сказал президенту (Владимиру Зеленскому, – ред.), ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом; лучший способ поддержать Украину для нас – это помочь в реформировании страны”, – подчеркнул тогда Боррель.

Впоследствии данная фраза была удалена из статьи, но осталась в кеше Google.