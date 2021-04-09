Высший антикоррупционный суд отправил брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка – адвоката Юрия Зонтова под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

Сумма залога составляет 35 млн 185 тысяч гривен. Зонтов будет находиться под стражей до 4 июня 2021 года.

Во время заседания, которое транслировалось на YouTube, прокуроры настаивали на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 70 млн гривен.

Защита просила в ходатайстве отказать. Адвокаты утверждали, что Зонтов не будет скрываться от следствия, что он военный (сотрудник Службы внешней разведки,) имеет прочные социальные связи, а все его имущество и семья находятся в Украине.

Сам Зонтов заявил, что его годовая зарплата составляет 400 тысяч гривен, и сумма залога не сопоставима с его доходами.

“Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, и избрал меру пресечения сотруднику Службы внешней разведки Украины, который также является адвокатом, в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 35 млн 185 тыс. грн”, – отметили в пресс-службе суда.

В случае внесения залога на Зонтова будут возложены следующие процессуальные обязанности: являться по каждому требованию к следователю, детективу, прокурору, следственному судье, в суд; не покидать пределы Киева и с. Гатное Киевской области без разрешения следователя, детектива или суда; уведомлять следователя, детектива или суд об изменении места жительства и работы; воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами; сдать на хранение в соответствующие органы паспорт и другие документы, которые дают право на выезд за пределы Украины.

Как известно, на днях детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали двух адвокатов при получении взятки в размере 100 тысяч долларов. Одним из них был Юрий Зонтов.

За это вознаграждение адвокаты обещали через главу ОАСК Павла Вовка решить вопрос с одним из судей о положительном решении по делу по иску субъекта хозяйствования.

Зонтов подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение).

По месту обнаружения “предмета неправомерной выгоды” детективы НАБУ также нашли антиквариат, документы на имя главы ОАСК и самого Зонтова. Также были обнаружены большие объемы иностранной наличности: более 3,7 млн долларов США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей (всего более 130 млн грн).

По версии следствия, адвокаты Юрий Зонтов и Юрий Донец в начале 2021 года работали со страховой компанией “АКС Кэпитал”. Тогда фирма, интересы в суде которой представлял Донец, подала в Окружной админсуд иск против Государственной налоговой службы, информирует “Интерфакс-Украина”.

Адвокатов “сдал” правоохранителям ликвидатор “АКС Кэпитал” Сергей Коваленко, которого подстрекали дать взятку судье ОАСК Татьяне Балась. По данным следствия, Донец во время встречи с Коваленко предложил ему за $100 тысяч организовать решение в пользу страховой компании.

После этого Донец привлек Зонтова, поскольку у того есть родственные связи с главой ОАСК Волком.

В январе 2021 года Коваленко написал заявление в НАБУ о подстрекательстве к даче взятки. 25 марта Коваленко передал Донцу первый транш в размере $10 тысяч.

29 марта Коваленко сказали, что с судьей окончательно договорились о решении и до 5 апреля ей надо передать остаток взятки. По данным следствия, $90 тысяч ликвидатор страховой компании передал адвокату Донцу, а тот передал 80 тысяч долларов из суммы Зонтову, а 10 тысяч – оставил себе.