Covid-19 Украина

обновлено 07.04.2021 в 16:02

Всего:

1784579 (+15415)

Болеют:

375230 (+15415)

Выздоровели:

1373851 (+11472)

Умерло:

35498 (+481)

17:11 Рэпер Will.i.am представил защитную маску с подсветкой и встроенными наушниками
17:08 Сильвестр Сталлоне не вернется к роли Рокки в «Криде 3»
16:46 Японские ученые нашли способ выращивать новые зубы
16:34 Стали известны детали первого сериала принца Гарри и Меган Маркл для Netflix
16:31 «Обострение на Донбассе зависит только от Путина», — Данилов
16:13 Брата главы ОАСК Вовка отстранили от работы в Службе внешней разведки
Партнерский материал
15:55 16 апреля Netpeak организует уже вторую ДиВи Конф
15:49 Фестиваль «Каннские Львы» в этом году пройдет онлайн
15:46 В Киевской области четвертый день подряд никого не вакцинируют
15:37 «ЕС» требует от главы Нацполиции объяснений касательно слежки за депутатом Киевсовета Кононенко
15:25 Обесточенная из-за обстрела боевиков насосная станция возобновила работу
15:14 «Порту» – «Челси»: Где смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Чемпионов
15:11 У трети людей, переболевших COVID-19, диагностируют неврологические или психические расстройства, – ученые
14:56 Принц Люксембурга Луи женится во второй раз
14:42 Зеленский подписал указ об увольнении семи дипломатов
14:14 Женщина впервые в истории прошла жесткий отбор на курс Сил спецопераций ВСУ
14:13 «Бавария» – «ПСЖ»: Где смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Чемпионов
14:08 Кличко рассказал, когда в Киеве начнут отключать отопление
13:44 Скандал на конкурсе красоты в Шри-Ланке: с победительницы сорвали корону на сцене
13:36 КСУ признал неконституционным уменьшение размера пенсий для чернобыльцев
13:04 COVID-19: Принц Уильям лично поблагодарил более 300 медработников за «фантастическую работу»
12:51 РФ продала Словакии вакцину «Спутник V», которая отличается от одобренной научным журналом
12:23 В Бразилии впервые за сутки от COVID-19 умерли более 4 тысяч человек
11:49 Почти 100 «слуг народа» за год приобрели авто, квартиру или землю, – КИУ
11:47 На квартире «близкого родственника» главы ОАСК Вовка нашли наличными более $5 млн
11:45 Венгрия смягчает карантин после вакцинации четверти населения
11:35 На Google подали жалобу, обвинив в слежке за пользователями Android
10:45 АМКУ исследует резкий рост цен на такси в Киеве во время локдауна

Брата главы ОАСК Вовка отстранили от работы в Службе внешней разведки

Брата главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка Юрия Зонтова, которого задержали за получение взятки в размере 100 тысяч долларов, отстранили от работы в Службе внешней разведки (СВР) на время досудебного расследования.

Среда, 7 апреля 2021, 16:13

Об этом сообщает пресс-служба СВР.

Отмечается, что СВР способствует Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) в расследовании о причастности Зонтова к коррупционным проявлениям.

Также в ведомстве отметили, что провели собственное расследование и выяснили, что задержание Зонтова не связано с деятельностью в должности СВР.

“Отмечаем, что на период досудебного расследования фигурант отстранен от исполнения служебных обязанностей в разведывательном органе. Подчеркиваем, что в Службе действует нулевая толерантность к коррупции. Наша принципиальная позиция – бескомпромиссность и открытость в борьбе с ее проявлениями”, – говорится в сообщении.

Во вторник, 6 апреля, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали двух адвокатов при получении взятки в размере 100 тысяч долларов. Отмечалось, что задержан близкий родственник главы ОАСК Павла Вовка (его родной брат Юрия Зонтов).

  • Сам Павел Вовк прокомментировал задержание на взятке своего брата Юрия Зонтова, назвав это “местью судейскому корпусу”.
  • Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) во время обысков обнаружено тайное хранилище наличности на квартире, которую связывают с братом главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка. Конфисковано различной валюты на сумму свыше 5 млн долларов.
  • Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении брату главы Окружного административного суда Киева (ОАСК), адвокату Юрию Зонтову.
Теги: Юрій Зонтов, коррупция, Павел Вовк, разведка

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook