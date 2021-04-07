Брата главы ОАСК Вовка отстранили от работы в Службе внешней разведки

Об этом сообщает пресс-служба СВР.
Отмечается, что СВР способствует Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) в расследовании о причастности Зонтова к коррупционным проявлениям.
Также в ведомстве отметили, что провели собственное расследование и выяснили, что задержание Зонтова не связано с деятельностью в должности СВР.
“Отмечаем, что на период досудебного расследования фигурант отстранен от исполнения служебных обязанностей в разведывательном органе. Подчеркиваем, что в Службе действует нулевая толерантность к коррупции. Наша принципиальная позиция – бескомпромиссность и открытость в борьбе с ее проявлениями”, – говорится в сообщении.
Во вторник, 6 апреля, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали двух адвокатов при получении взятки в размере 100 тысяч долларов. Отмечалось, что задержан близкий родственник главы ОАСК Павла Вовка (его родной брат Юрия Зонтов).
- Сам Павел Вовк прокомментировал задержание на взятке своего брата Юрия Зонтова, назвав это “местью судейскому корпусу”.
- Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) во время обысков обнаружено тайное хранилище наличности на квартире, которую связывают с братом главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка. Конфисковано различной валюты на сумму свыше 5 млн долларов.
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении брату главы Окружного административного суда Киева (ОАСК), адвокату Юрию Зонтову.