Брата главы ОАСК Вовка отстранили от работы в Службе внешней разведки

Брата главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка Юрия Зонтова, которого задержали за получение взятки в размере 100 тысяч долларов, отстранили от работы в Службе внешней разведки (СВР) на время досудебного расследования.

Об этом сообщает пресс-служба СВР.

Отмечается, что СВР способствует Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) в расследовании о причастности Зонтова к коррупционным проявлениям.

Также в ведомстве отметили, что провели собственное расследование и выяснили, что задержание Зонтова не связано с деятельностью в должности СВР.

“Отмечаем, что на период досудебного расследования фигурант отстранен от исполнения служебных обязанностей в разведывательном органе. Подчеркиваем, что в Службе действует нулевая толерантность к коррупции. Наша принципиальная позиция – бескомпромиссность и открытость в борьбе с ее проявлениями”, – говорится в сообщении.