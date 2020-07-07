Об этом проинформировали в пресс-службе посольства Британии в Украине.
Помощь предоставляется в ответ на призывы украинских властей к международному сообществу.
“Великобритания предоставит 100 тысяч фунтов стерлингов для помощи пострадавшим от разрушительных наводнений на западе Украины… Кроме обеспечения неотложных нужд, связанных с наводнением, Великобритания также окажет поддержку в борьбе с повышенным риском распространения коронавируса (COVID-19) среди местных жителей”, – отмечается в сообщении.
В посольстве уточнили, что помощь будет включать: предоставление гигиенических наборов и предметов первой необходимости, обеспечение питьевой водой и удовлетворение санитарных нужд.
“Эта поддержка также рассчитана на среднесрочную перспективу с целью восстановления региона в соответствии с приоритетными потребностями”, – сказано в сообщении.
- 3 июля Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект, которым предлагается выделить дополнительно 2 млрд гривен на преодоление последствий наводнений в западных регионах нашей страны.
- Соединенные Штаты Америки решили выделить 100 тысяч долларов для борьбы с паводками в западных областях Украины.
- Правительство Италии направило в Украину самолет с оборудованием для ликвидации последствий наводнений в западных областях страны.