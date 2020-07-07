Великобритания выделит 100 тысяч фунтов стерлингов на помощь пострадавшим в результате наводнений в западных регионах Украины.

Об этом проинформировали в пресс-службе посольства Британии в Украине.

Помощь предоставляется в ответ на призывы украинских властей к международному сообществу.

“Великобритания предоставит 100 тысяч фунтов стерлингов для помощи пострадавшим от разрушительных наводнений на западе Украины… Кроме обеспечения неотложных нужд, связанных с наводнением, Великобритания также окажет поддержку в борьбе с повышенным риском распространения коронавируса (COVID-19) среди местных жителей”, – отмечается в сообщении.

В посольстве уточнили, что помощь будет включать: предоставление гигиенических наборов и предметов первой необходимости, обеспечение питьевой водой и удовлетворение санитарных нужд.

“Эта поддержка также рассчитана на среднесрочную перспективу с целью восстановления региона в соответствии с приоритетными потребностями”, – сказано в сообщении.