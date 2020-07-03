Верховная Рада Украины сегодня приняла в целом законопроект, которым предлагается выделить дополнительно 2 млрд гривен на преодоление последствий наводнений в западных регионах нашей страны.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3776 проголосовали 350 народных избранников.

Документом вносятся изменения в закон “О государственном бюджете Украины на 2020 год”.

“Проект закона разработан с целью увеличения объема расходов в государственном бюджете Украины на 2020 год для принятия неотложных мер по преодолению последствий наводнения в западных областях Украины, возникшего в июне 2020 года”, – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Так, документом предусмотрено увеличить на 2 млрд грн объем резервного фонда госбюджета с целью финансирования мероприятий по нейтрализации негативных последствий наводнений.

“В частности, Минэкологии, а также Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой облгосадминистрациями заявлено минимальную дополнительную потребность в средствах на восстановление поврежденных июньским повадками объектов и оказание помощи пострадавшему населению в сумме более 1,4 млрд грн”, – говорится в пояснительной записке.