Правительство Италии направило в Украину самолет с оборудованием для ликвидации последствий наводнений в западных областях страны.

Об этом сообщили в пресс-службе Европейской комиссии.

“Сегодня самолет правительства Италии доставит пострадавшему населению насосное оборудование, средства индивидуальной защиты, бензопилы, энергостанции и палатки”, — говорится в сообщении.

Также в Еврокомиссии отметили, что на выходных правительство Швеции взяло на себя обязательство направить в Украину противопожарные барьеры, шланги и технических экспертов.

В дополнение к итальянской и шведской помощи Европейская комиссия предоставляет украинским специалистам картографические услуги для определения пострадавших районов.

Напомним, Молдова также отправила в Украину гуманитарную помощь для ликвидации последствий паводков в западных областях.