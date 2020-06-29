Об этом сообщили в пресс-службе Европейской комиссии.
“Сегодня самолет правительства Италии доставит пострадавшему населению насосное оборудование, средства индивидуальной защиты, бензопилы, энергостанции и палатки”, — говорится в сообщении.
Также в Еврокомиссии отметили, что на выходных правительство Швеции взяло на себя обязательство направить в Украину противопожарные барьеры, шланги и технических экспертов.
В дополнение к итальянской и шведской помощи Европейская комиссия предоставляет украинским специалистам картографические услуги для определения пострадавших районов.
Напомним, Молдова также отправила в Украину гуманитарную помощь для ликвидации последствий паводков в западных областях.
- Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в результате наводнений пострадали 250 населенных пунктов. По состоянию на утро 29 июня остаются подтопленными 70 населенных.
- В Закарпатской ОГА оценили убытки, нанесенные инфраструктуре в результате паводков, в 125 млн гривен.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пострадавших от паводков в западных областях Украины обеспечат жильем. Власти помогут восстановить поврежденное жилье или предоставят новое.