Журналисты американской газеты The Washington Post собрали мнения ведущих экспертов и специалистов относительно возможных прогнозов по распространению коронавируса в мире и последствий пандемии.

Об этом идет речь в материале.

Канцлер Германии Ангела Меркель уже заявила, что 70% ее граждан могут заразиться.

“Прогнозы неутешительны, а итог, будет еще хуже”, – заявил Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

“Насколько остро стоит вопрос для нервной американской публики и ее капризного руководства будет понятно на предстоящей неделе. Все зависит от того, насколько агрессивно США пытаются сдержать коронавирус даже ценой огромных социальных и экономических потрясений, а также от самого вируса, нового патогена, который все еще раскрывает свою истинную природу”, – сказано в материале.

По мнению медиков, коронавирус на территории США может стать поистине “исторической пандемией”.

На данный момент большинство из более тысячи заразившихся коронавирусом имеют относительно “легкие симптомы” и быстро преодолевают кризисный порог, в зависимости от сроков госпитализации. В группе повышенного риска остаются пожилые граждане. Согласно опыту Китая, летальным исходом заражение коронавирусом может закончиться для заболевших в возрасте от 60 лет, и еще более вероятно – для тех, ому больше 60 и есть хронические заболевания.

Некоторые прогнозы относительно распространения коронавируса на территории США уже оправдались. В частности, это касается прогноза профессора Медицинского центра Университета штата Небраска Джеймса Лоулера. Еще месяц назад он говорил о вероятных сотнях больных и погибших от коронавируса.

Другой прогноз, разработанный бывшим директором CDC Томом Фриденом из некоммерческой организации Resolve to Save Lives, свидетельствует о том, что смертность от коронавируса в США может варьироваться в зависимости от того, какой процент населения заражается и насколько смертельным является заболевание. По его мнению, при наихудшем сценарии, половина населения США заразится и более 1 миллиона человек могут умереть.

Эпидемиологи предполагают, что вспышка коронавируса может быть в том же масштабе, что и пандемия гриппа 1957 года. При этом, они не допускают, что он будет таким же катастрофическим, как испанский грипп 1918 года, который убил примерно 675 тысяч американцев и 50 миллионов человек во всем мире.

По данным ВОЗ, показатель летальности для covid-19 – на сегодняшний день выше 3% во всем мире – является постоянно растущим числом, которое зависит от множества факторов, включая доступ к надежной медицинской помощи.

Эпидемиолог Кейтлин Риверс из Университета Джона Хопкинса отметила, что составить прогноз сложно из-за постоянно перемещения людей и частого изменения симптомов самого коронавируса.

На данный момент эпицентром пандемии коронавируса стала Европа. Директор CDC Роберт Редфилд заявил Конгрессу: “Европа – это новый Китай”.