Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов выразил возмущение по поводу организации в Запорожье фестиваля "Khortytsia Freedom-2020" и спрогнозировал рост количества больных коронавирусом COVID-19 в регионе.

Такое заявление он сделал во время сегодняшнего брифинга.

Степанов уточнил, что за минувшие сутки в Запорожской области коронавирус диагностировали у 100 человек.

“Почему я вспомнил Запорожскую область? Я вчера увидел фото с празднования в Запорожье “Khortytsia Freedom”, на котором собрались десятки тысяч людей, исходя из фото. Был концерт… У нас в стране каждый день регистрируется более 3 тыс. больных. У нас каждый день умирают люди, увеличивается количество людей, которые госпитализируются, со средней тяжести или тяжелым течением болезни. Наши врачи, которые спасают больных COVID-19, делают это в круглосуточном режиме. Вопрос к организаторам этих праздников – к местным властям, насколько я понимаю: вам просто не дает покоя, что вы не находитесь в своеобразных “лидерах” по количеству заболевавших каждый день?” – отметил министр.

Степанов напомнил, что неделю тому назад, в понедельник, было проведено совещание с мэрами городов, областных центров. По словам главы МОЗ, это был “достаточно конструктивный разговор, как нам побороть коронавирусную болезнь”.

“Мы договорились, что мы не играем в политику и не используем COVID-19 при политической борьбе. Мы услышали просьбу мэров по детским садам, по школам, как лучше делать, услышали ваши советы, нашли общие решения. Договорились, что ограничения в “красной” зоне будут устанавливаться решением (государственной комиссии) ТЭБ и ЧС с обязательным привлечением региональных комиссий. И главное: мы договорились, что мы не проводим массовых мероприятий, так как они являются очень большой опасностью с точки зрения распространения коронавирусной болезни”, – рассказал глава МОЗ.

“Обязательно надо было провести такое мероприятие (в Запорожье – ред.), собрать десятки тысяч людей?.. У меня нет вопросов к людям, у меня вопросы к организаторам. Простите, но это просто трэш какой-то – то, что вы делаете. У меня просто нет другого слова, когда я увидел эти фотографии с проведения этого события. Надо было обязательно проводить концерт таким образом?” – спросил Степанов.

Он уточнил, что обратится к “коллегам, которые отвечают за меры контроля”, на счет реагирования и составления протоколов.

Степанов уверен, что в Запорожской области теперь будет наблюдаться увеличение количества больных COVID-19.

“Сейчас будем смотреть, что у нас будет происходить в Запорожской области. Понятно, что после проведения таких массовых мероприятий будет увеличение количества больных COVID-19”, – подчеркнул он.

(На видео – с 3:50)

Как сообщает издание 061.ua, музыкальный фестиваль “Khortytsia Freedom-2020” проходил в Запорожье на протяжении двух дней, 19 и 20 сентября.

Мероприятие собрало десятки тысяч зрителей, около 30 артистов и групп на трех сценах, более 20 участников на фудкорте.

И хотя организаторы готовили локацию с учетом требований МОЗ (нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции, волонтеры измеряли температуру гостям, предлагали маски, антисептик), однако тысячи зрителей хотели занять места поближе к сцене. В результате толпы гостей стояли вплотную друг к другу, не обращая внимания на дистанцию и наличие масок.

На фестивале выступили Jerry Heil, Тамерлан и Алена, Оля Полякова и “Ляпис-98”, Krutь, “ДахаБраха”, Оля Полякова, Сергей Бабкин и другие.