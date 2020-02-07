Цена на газ для населения в Украине за год (с января по январь) снизилась на 25 %.

Об этом заявил во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, сообщает корреспондент #Букв.

“Если говорить о том, как нам удалось решить вопрос с ценой на газ. Действительно, были большие риски того, что нам не удастся подписать договор на транспортировку по территории Украины газа в Европу. Как результат – вышло. Это позволило нам обеспечить уменьшение цены на газ для наших потребителей в соотношении январь к январю на 25 %“, – подчеркнул он.

Оржель добавил, что в данный момент существует необходимость инвестиций в энергетическую инфраструктуру.

“Нужно говорить честно, что есть и другие факторы, влияющие на конечный тариф. Есть необходимость инвестиционных вложений в инфраструктуру, в энергетическую инфраструктуру, есть значительная изношенность основных фондов. Но мы все-таки, максимально балансируя ситуацию, вкладывали средства в обновление основных фондов и инфраструктуры”, – рассказал он.

Комментируя тарифы на электрическую энергию, Оржель заявил, что “средневзвешенный тариф за период работы Правительства снижен на 26 %”.

“Если говорить по результатам, а сегодня у нас уже февраль, мы обеспечили стабильное прохождение отопительного сезона”, – подчеркнул министр.