Соответствующий пост министр опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам Алексея Оржеля, подписание договора о транзите российского газа в Евросоюз через территорию Украину позволило стабилизировать ситуацию на рынке, в связи с чем есть возможность для уменьшение цены на газ.

“Подписание договора позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а соответственно есть все положительные факторы для уменьшения цен. И сегодня на Кабмине приняли соответствующие решения. Все детали ждите в понедельник”, — заявил министр.