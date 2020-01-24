Соответствующий пост министр опубликовал на своей странице в Facebook.
По словам Алексея Оржеля, подписание договора о транзите российского газа в Евросоюз через территорию Украину позволило стабилизировать ситуацию на рынке, в связи с чем есть возможность для уменьшение цены на газ.
“Подписание договора позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а соответственно есть все положительные факторы для уменьшения цен. И сегодня на Кабмине приняли соответствующие решения. Все детали ждите в понедельник”, — заявил министр.
- Напомним, 20 декабря в Минске Украина и Россия достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа. Был подписан межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой “Газпромом” “Нафтогазу” $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год – 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет.
- В рамках соглашения НАК “Нафтогаз-Украины” и российская компания “Газпром” отзовут новые встречные иски из арбитража.