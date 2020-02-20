Местные власти обещают изолировать медицинский центр в Новых Санжарах, в котором поместят украинцев, эвакуированных из Китая.

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.

Отмечается, что медицинский центр будет переведен в строгий режим безопасности.

Также сообщается, что на данный момент все эвакуированные из Китая украинцы здоровы, у них нет никаких симптомов болезни.

При этом эвакуированные все равно должны в обязательном порядке пройти обсервацию.

“Эвакуированные граждане будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности”, – сказано в сообщении.

Также утверждается, что в Новые Санжары для осмотра эвакуированных привлечены лучшие медики и специалисты из Киева.