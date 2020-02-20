Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.
Отмечается, что медицинский центр будет переведен в строгий режим безопасности.
Также сообщается, что на данный момент все эвакуированные из Китая украинцы здоровы, у них нет никаких симптомов болезни.
При этом эвакуированные все равно должны в обязательном порядке пройти обсервацию.
“Эвакуированные граждане будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности”, – сказано в сообщении.
Также утверждается, что в Новые Санжары для осмотра эвакуированных привлечены лучшие медики и специалисты из Киева.
- Украинцев, а также иностранных граждан, эвакуированных из Китая, разместят в медицинском центре Национальной гвардии “Новые Санжары” в Полтавской области.
- В Новых Санжарах, что в Полтавской области, люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Кроме того, в городе произошли стычки между полицией и протестующими.
- Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты в регионах против приема эвакуированных из Китая украинцев и заверил, что опасности нет.