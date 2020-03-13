Украина закроет на две недели государственную границу для иностранных граждан в связи с вспышкой в мире коронавируса COVID-19.

Об этом проинформировал на брифинге глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Граница будет закрыта на две недели.

“Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Министерство иностранных дел предупредит сейчас все учреждения, все страны о том, что граница Украины для иностранных граждан на две недели будет закрыта”, – подчеркнул Данилов.

“Через две недели в зависимости от того, как будет развиваться ситуация мы на СНБО будем принимать следующее решение”, – добавил он.

Данилов также призвал граждан Украины по возможности ограничить загранпоездки, туристические поездки.

Он заверил, что украинцы, которые находятся сейчас за границей, смогут вернуться домой.

“Все граждане Украины, которые сейчас находятся за границей, будут иметь возможность вернуться в нашу страну”, – заявил секретарь СНБО.

Данилов уточнил, что при возвращении из стран, где сегодня “бушует коронавирус”, граждане должны будут проходить “определенные процедуры обсервации”.

Глава СНБО добавил, что через неделю все пункты пропуска на границе Украины должны быть обеспечены экспресс-тестами для выявления коронавируса.

“Это будет касаться всех пунктов пропуска, которые останутся в нашей стране (после закрытия, – ред.)”, – рассказал он.

Ситуацию с коронавирусом в Украине Данилов назвал “достаточно спокойной”.

Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 13 березня 2020 р.