Об этом сообщает британское издание The Guardian.
Речь идет о взломе аккаунтов таких людей, как изобретатель Илон Маск, экс-президент США Барак Обама, один из самых богатых людей мира Билл Гейтс и так далее. Злоумышленники требовали от истинных владельцев аккаунтов биткоины. За несколько часов мошенники заработали около 112 тысяч долларов США.
Накануне в Британии задержали 19-летнего юношу, а в США 22-летнего и 17-летнего американцев.
Организатором взлома называют самого молодого задержанного – 17-летнего Грэхема Айвана Кларка, который недавно окончил школу.
Всех троих обвиняют в том, что они путем мошенничества завладели биткоинами на сумму, превышающую 100 тысяч долларов.
В соцсети заявили, что указанная кибератака является одной из крупнейших в истории Twitter.
- В ночь на 16 июля произошла масштабная хакерская атака на социальную сеть Twitter. Взломанными оказались аккаунты политиков, бизнесменов и знаменитостей. Злоумышленники предложили их подписчикам перевести деньги, обещая вернуть удвоенную сумму.
- Впоследствии в социальной сети Twitter заблокировали все аккаунты, в которых на протяжении 30 последних дней меняли пароль. Это следствие инцидента со взломом аккаунтов знаменитостей.
- Федеральное бюро расследований США начало расследование крупнейшей хакерской атаки в Twitter.