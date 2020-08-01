В США и Великобритании задержали троих подозреваемых по обвинению во взломе twitter-аккаунтов мировых знаменитостей. Это парни в возрасте от 17 до 22 лет.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Речь идет о взломе аккаунтов таких людей, как изобретатель Илон Маск, экс-президент США Барак Обама, один из самых богатых людей мира Билл Гейтс и так далее. Злоумышленники требовали от истинных владельцев аккаунтов биткоины. За несколько часов мошенники заработали около 112 тысяч долларов США.

Накануне в Британии задержали 19-летнего юношу, а в США 22-летнего и 17-летнего американцев.

Организатором взлома называют самого молодого задержанного – 17-летнего Грэхема Айвана Кларка, который недавно окончил школу.

Всех троих обвиняют в том, что они путем мошенничества завладели биткоинами на сумму, превышающую 100 тысяч долларов.

В соцсети заявили, что указанная кибератака является одной из крупнейших в истории Twitter.