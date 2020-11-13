Исполнительный комитет Черниговского городского совета обратился в Кабинет министров и Верховную Раду с просьбой отменить карантин выходного дня.

Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского горсовета.

В исполкоме отметили, что местный бизнес терпит убытки от введения таких мер.

В приложении к решению отмечается, что введение карантина выходного дня было необоснованным, ведь решение приняли без всякого исследования. У Кабмина нет данных о том, что ограничения положительно повлияют на динамику распространения COVID-19.

Также в Черниговском горсовете возмущены, ведь с представителями регионов и бизнеса не провели консультации.

Бюджет города терпит убытки, а из-за предыдущих карантинных ограничений уже не хватает 200 млн грн.

Городские власти Чернигова просят отменить постановление о введении карантина выходного дня и передать полномочия по установлению карантина органам местного самоуправления с учетом эпидемиологической ситуации.

Как известно, 11 ноября Кабинет Министров принял решение о введении в Украине “карантина выходного дня” уже с 14 ноября. Согласно этому решению, противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. В это время в Украине будет разрешено работать только аптекам, продуктовым магазинам, АЗС, СТО, операторам почтовой связи, медицинским и ветеринарным клиникам.

В то же время местные власти в некоторых городах Украины отказываются вводить введенный Кабмином “карантин выходного дня” с жесткими ограничениями.

Об отказе, в частности, заявили власти Львова, Ровно, Одессы, Славянска, Черкасс, Мукачево, Тернополя, Краматорска.