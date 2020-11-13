Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского горсовета.
В исполкоме отметили, что местный бизнес терпит убытки от введения таких мер.
В приложении к решению отмечается, что введение карантина выходного дня было необоснованным, ведь решение приняли без всякого исследования. У Кабмина нет данных о том, что ограничения положительно повлияют на динамику распространения COVID-19.
Также в Черниговском горсовете возмущены, ведь с представителями регионов и бизнеса не провели консультации.
Бюджет города терпит убытки, а из-за предыдущих карантинных ограничений уже не хватает 200 млн грн.
Городские власти Чернигова просят отменить постановление о введении карантина выходного дня и передать полномочия по установлению карантина органам местного самоуправления с учетом эпидемиологической ситуации.
Как известно, 11 ноября Кабинет Министров принял решение о введении в Украине “карантина выходного дня” уже с 14 ноября. Согласно этому решению, противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. В это время в Украине будет разрешено работать только аптекам, продуктовым магазинам, АЗС, СТО, операторам почтовой связи, медицинским и ветеринарным клиникам.
В то же время местные власти в некоторых городах Украины отказываются вводить введенный Кабмином “карантин выходного дня” с жесткими ограничениями.
Об отказе, в частности, заявили власти Львова, Ровно, Одессы, Славянска, Черкасс, Мукачево, Тернополя, Краматорска.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что решение о введении в стране “карантина выходного дня” действует безусловно, и у мэров городов нет полномочий отказываться от его выполнения.