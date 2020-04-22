Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству экономики выделить 25 млн гривен на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

“Сегодня поручил Министерству экономики выделить 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области. Это, в частности, поддержка людей, пострадавших из-за распространения огня”, – сообщил премьер.

Он также добавил, что из-за пожара в Житомирской пострадали более 70 домов.

Кроме того, он поблагодарил спасателям и всем, кто помогает укрощать пожары.