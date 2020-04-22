Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.
“Сегодня поручил Министерству экономики выделить 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области. Это, в частности, поддержка людей, пострадавших из-за распространения огня”, – сообщил премьер.
Он также добавил, что из-за пожара в Житомирской пострадали более 70 домов.
Кроме того, он поблагодарил спасателям и всем, кто помогает укрощать пожары.
- Напомним, в Житомирской области бушуют масштабные пожары – горят леса и села.
- Появились видео массовых пожаров в Овруцком районе Житомирской области.
- Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил, что жителям сел в Житомирской области, которые лишились жилья из-за масштабных пожаров, компенсируют убытки.
- Волонтеры собирают средства в помощь пострадавшим от пожара в Житомирской области.
- Названа вероятная причина пожаров в Житомирской области.