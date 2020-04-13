Черновол считает, что ее возьмут под стражу

Бывший народный депутат Татьяна Черновол заявила, что ее возьмут под стражу после допроса в Государственном бюро расследований 14 апреля.

Об этом Черновол сообщает на своей странице в Facebook.

“Есть информация, что завтра после допроса в ГБР меня возьмут под стражу и отвезут в Печерский суд”, – пишет она.

При этом Черновол сообщила, что заседание в ГБР должно начаться 14 апреля в 14:00.