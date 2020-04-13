Черновол считает, что ее возьмут под стражу

Об этом Черновол сообщает на своей странице в Facebook.
“Есть информация, что завтра после допроса в ГБР меня возьмут под стражу и отвезут в Печерский суд”, – пишет она.
При этом Черновол сообщила, что заседание в ГБР должно начаться 14 апреля в 14:00.
- Утром 10 апреля к бывшему народному депутату Татьяне Черновол пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований.
- Впоследствии ГБР сообщило Татьяне Черновол о подозрении в поджоге офиса “Партии регионов” и действиях, повлекших за собой смерть человека во время протестов на Майдане.
- Татьяне Черновол инкриминируют сразу 8 статей, среди которых “умышленное убийство с несколькими отягчающими обстоятельствами”, за что грозит пожизненный срок.