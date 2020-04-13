Covid-19 Украина

обновлено 13.04.2020 в 19:02

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Черновол считает, что ее возьмут под стражу

Бывший народный депутат Татьяна Черновол заявила, что ее возьмут под стражу после допроса в Государственном бюро расследований 14 апреля.

Понедельник, 13 апреля 2020, 19:08

Об этом Черновол сообщает на своей странице в Facebook.

“Есть информация, что завтра после допроса в ГБР меня возьмут под стражу и отвезут в Печерский суд”, – пишет она.

При этом Черновол сообщила, что заседание в ГБР должно начаться 14 апреля в 14:00.

  • Утром 10 апреля к бывшему народному депутату Татьяне Черновол пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований.
  • Впоследствии ГБР сообщило Татьяне Черновол о подозрении в поджоге офиса “Партии регионов” и действиях, повлекших за собой смерть человека во время протестов на Майдане.
  • Татьяне Черновол инкриминируют сразу 8 статей, среди которых “умышленное убийство с несколькими отягчающими обстоятельствами”, за что грозит пожизненный срок.
Теги: суд

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