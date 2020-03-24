Молодые люди часто заблуждаются, считая, что они неуязвимы к коронавирусу.

Об этом пишет ВВС Украина.

“Если я подцеплю коронавирус, значит, так тому и быть. И я не позволю этому помешать мне радоваться жизни”, – сказал журналистам один из парней на пляже Майами во Флориде.

Следовательно, американцы часто задаются вопросом – достаточно ли доступно медики объясняют молодым людям ситуацию с новым вирусом.

Согласно данным о случаях заболевания в Соединенных Штатах, вирус не менее опасен для молодых по сравнению с другими возрастными группами.

Новые данные

Сейчас невозможно сказать точно, кто более склонен к заражению и какие механизмы передачи вируса, поскольку не проводится достаточно тестирования.

Ранее приблизительные прогнозы медиков по возрастным группам позволяли считать, что молодых пациентов будет значительно меньшее количество.

Однако последний доклад Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) показывает, что соотношение может быть совершенно другим.

По данным авторов доклада, были проанализированы 2500 подтвержденных случаев коронавируса, из которых 20% больных – люди в возрасте от 20 до 44 лет, 38% – от 20 до 54 лет.

Исследование показывает, что 20-30-летние не намного реже попадают на больничные койки, чем 50-60-летние.

При этом, действительно, большинство умерших от Covid-19 – старики. 14,8% всех смертельных случаев в мире приходится на пациентов старше 85 лет и только 0,2% тех, кому меньше 40.

Однако это никоим образом не означает, что молодой организм не подхватит вирус или переносит заболевание в более легкой форме.

В докладе также отмечается, что лишь немногие молодые пациенты с диагнозом Covid-19 требовали интенсивной терапии, обычно у них заболевание протекает в менее тяжелой форме. Однако и это создает нагрузку на систему здравоохранения.

Согласно официальным данным, которые были опубликованы на прошлой неделе в Италии, 12% больных, доставленных в реанимации, относятся к возрастной группе 19-50 лет. Информация, что количество зараженных среди молодежи растет также поступает из Франции.

Статистика показывает, что среди молодежи меньше случаев заражения Covid-19, но любой человек независимо от возраста может быть носителем.

Профессор эпидемиологии из Гарвардской школы здравоохранения Марк Липситц выразил удивление по поводу решения CDC выпустить такой доклад.

По его словам, тестирование в США и во многих других странах мира проводилось только в трех определенных группах: среди людей, которые вернулись из зоны эпидемии; среди тех, кто контактировал с людьми с подтвержденным диагнозом, и в случае появления ярко выраженных симптомов. Данные во всех трех категориях собирались различными методами, поэтому эксперт считает, что делать выводы на их основе неправильно, так как нет целостной картины.

Профессор Липситц отметил: “Думаю, точно можно сказать, что в целом у молодых людей болезнь протекает в легкой форме, но и среди них могут быть очень тяжелые случаи”.

Он также считает, что в этом случае стратегия выработки “группового иммунитета” не может применяться. Так как молодежь – очень многочисленная группа, и даже небольшой процент тяжелых больных среди них – это много в абсолютных цифрах.

По статистике, население младше 19 лет значительно меньше подвергается Covid-19. Однако почему так происходит, ученые пока не понимают.

Согласно последним данным, молодые и здоровые, даже если сами не болеют, могут быть носителями вируса и передавать его людям, которые находятся в группе риска – пожилым и больным хроническими заболеваниями.

ВОЗ и США настойчиво призывают мыть руки, держать дистанцию ​​и избегать вечеринок.