Коронавирус COVID-19 является прямой причиной лишь небольшого количества летальных случаев в Италии, хотя, безусловно, спровоцировал ухудшение состояния здоровья умерших.

Об этом заявил в интервью изданию The Post Internazionale член исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения, советник министра охраны здоровья Италии Вальтер Риччарди.

Комментируя рекордную смертность от COVID-19 в стране, он отметил, что все дело в методах ведения статистики (в том, как считают умерших).

“Статистика ведется на региональном уровне и очень часто указывает коронавирус как прямую причину смерти. Однако, как показали проверки Высшего института здравоохранения, лишь в меньшинстве случаев вирус являлся непосредственной причиной смерти, хотя он, несомненно, повлиял на ухудшение состояния пациента”, – подчеркнул Риччарди.

Высокую смертность он объясняет также тем, что в Италии достаточно большой процент пожилого населения.

“Средний возраст наших пациентов в больницах — 63 года, в то время, как в Китае это — 46 лет. Прогноз для людей старшего возраста менее благоприятный с точки зрения последствий”, – отметил Риччарди.

Как объяснял президент Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро, средний возраст людей, которые скончались от коронавируса в Италии, составляет около 80 лет, информирует издание The Huffington Post. Наибольшему риску подвержена возрастная группа от 80 до 89 лет.

При этом на летальный исход непосредственно влияли сопутствующие болезни. Так, 48,5 % умерших от COVID-19 имели три или более сопутствующих патологий, по 25 % — две или одну. И только 0,8 % умерших не имели никакой иной хронической болезни.

Это совпадает с данными, которые ранее приводило агентство Bloomberg. Так, эксперты из Рима исследовали данные по 18 % летальных исходов от COVID-19. Оказалось, что только у трех жертв (то есть у 0,8 %) ранее не наблюдалось каких-либо патологий.

Почти половина умерших страдали как минимум от трех других заболеваний. А около четверти жертв вируса имели одно или два заболевания.

Таким образом, в Италии более 99 % умерших от COVID-19 имели сопутствующие проблемы со здоровьем.