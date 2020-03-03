Об этом сообщается на сайте санитарного ведомства страны.

Уточняется, что там зарегистрировано 204 выявленных случая заражения инфекцией. Эти подтвержденные случаи зарегистрированы в 12 регионах материковой части Франции.

С 14 февраля 2020 года во Франции было зарегистрировано три случая смерти: 81-летний мужчина в конце января 2020 года был госпитализирован в Париже; 60-летний мужчина в конце февраля 2020 года госпитализирован в Париже; и 89-летняя женщина в начале марта была госпитализирована в О-де-Франс.