Об этом сообщается на сайте санитарного ведомства страны.
Уточняется, что там зарегистрировано 204 выявленных случая заражения инфекцией. Эти подтвержденные случаи зарегистрированы в 12 регионах материковой части Франции.
С 14 февраля 2020 года во Франции было зарегистрировано три случая смерти: 81-летний мужчина в конце января 2020 года был госпитализирован в Париже; 60-летний мужчина в конце февраля 2020 года госпитализирован в Париже; и 89-летняя женщина в начале марта была госпитализирована в О-де-Франс.
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