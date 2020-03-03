За минулу добу, 3 березня, кількість померлих внаслідок зараження китайським коронавірусом COVID-2019 зросла до 3117 осіб. В цілому, кількість заражених складає 90 912.

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Згідно з картою поширення коронавірусу від Центру системних досліджень й інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, число жертв нового типу коронавірусу COVID-19 в Китаї досягло 2943.

Згідно з даними з 31 провінції Китаю, зафіксовано 80 151 підтверджений випадок зараження, з лікарень виписано лише 47 204 особи.

За добу помер 31 хворий коронавірусом. 125 людей заразилися, а 2742 – одужали.

Поширення коронавірусу в світі

Кількість хворих в Італії становить 2036.

Значна кількість заражених зафіксована в Ірані – 1501 особа.

В Ірані від коронавірусу помер член дорадчого органу при вищому керівника Ірану (Рада доцільності) Мохаммад Мірмохаммаді.

Франція, Німеччина та Іспанія також нарахували більше сотні хворих.

У той же час разом з кількістю заражених в Італії зростає число смертей. Зараз жертвами коронавірусу стали 52 людини. Також 3 смерті констатували у Франції.

Перший випадок зараження коронавірусом COVID-19, який є збудником важкої пневмонії, підтверджений в Латвії.

До країн, де спалахнув COVID-2019, приєдналися Саудівська Аравія, Латвія, Марокко, Туніс, Йорданія.

Також в Москві підтвердили 1 випадок зараження. Всього в Росії 3 людини захворіли на коронавірус.

Відомо, що чоловік повернувся в Росію 23 лютого і проживав у приватному будинку в Московській області. Через 4 дні він звернувся до медиків з симптомами ГРВІ. Його госпіталізували в інфекційну лікарню, захворювання протікає в легкій формі.

Офіційні особи попередили жителів Нью-Йорка, що коронавірус COVID-19 неминуче буде поширюватися в місті, але панікувати не варто.

У штаті Вашингтон зафіксовано ще чотири випадки смерті від коронавірусу, в результаті чого число загиблих від COVID-19 в США досягло шести.

Коронавірус в Україні

У зв’язку з тим, що в Гонконзі зафіксували випадок інфікування собаки коронавірусом COVID-19, в Україну заборонили ввезення тварин з Китаю.

Житель Тернополя повідомив про зараження знайомого коронавірусом, щоб змусити приїхати до нього швидку допомогу. За цей вчинок чоловік понесе адміністративну відповідальність, на нього склали протокол за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб.