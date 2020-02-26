Об этом сообщил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли, передает CNN.
Также сообщается о 12 летальных случаях вследствие коронавируса.
Больше всего пострадали область Ломбардия (258 случаев, девять умерших), Венето (71 случай, двое умерших), Эмилия-Романья (47 случаев, один умерший).
Боррелли отметил, что половина заболевших не нуждается в госпитализации, а 4 из 5 заболевших имеют только легкие симптомы.
Напомним, что от коронавируса умер первый гражданин Франции.
- По состоянию на среду, 26 февраля, количество заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире увеличилось до 81 тысячи случаев. За сутки заболели около 900 человек.
- Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар на слушаниях в комитете по ассигнованиям заявил, что разработка вакцины от нового коронавируса будет завершена через год.