В борьбе с COVID-19 медики во всем мире платят высокую цену. Несмотря на защитную одежду и маски, врачи и медсестры более подвержены заражению, чем большинство людей, а также имеют высшее вероятность тяжелого течения болезни.

Почему так происходит пишет британская газета The Telegraph.

Что такое вирусная нагрузка?

Вирусная нагрузка – это количество вируса, которое есть в организме человека.

С медицинской точки зрения это значит, какой объем вируса находится в крови или плазме. Термин “вирусная нагрузка” обычно используется, когда речь идет о ВИЧ: пациенты, чьи состояния хорошо контролируются и находятся на правильном лечении, имеют неопределяемую вирусную нагрузку, что означает, что они не могут передать болезнь другим.

Что значит вирусная нагрузка для передачи COVID-19?

“Инфекционная доза” – это количество вируса, которое должно попасть в организм, чтоб человек заболел. В случае с вирусом гриппа людям для заболевания нужно совсем небольшое количество частиц. Касательно COVID-19 ученые еще не знают, какая должна быть доза, но она, вероятно, будет относительно небольшой из-за большого количества заболевших людей.

Согласно исследованию двух других коронавирусов (SARS и MERS), если человек получит более высокую дозу вируса, то болезнь будет протекать более тяжелее.

“Исходя из предыдущей работы по коронавирусам SARS и MERS, мы знаем, что воздействие более высоких доз связано с худшим исходом, и это может касаться и COVID-19”, – отметил профессор микробиологии и инфекции в Университете Бирмингема Виллем ван Шайк.

“В случае с респираторными вирусами – тяжело заболел ли ты или просто простудился – иногда определяется количеством вируса, который на самом деле попал в ваше тело и начал заражение. Все дело в размерах “армий на каждой стороне битвы”, очень большая армия вирусов трудна для сражения армии нашей иммунной системы”, – подчеркнула глава департамента инфекционных заболеваний в Имперском колледже Лондона профессор Венди Барклай.

Возраст и наличие у человека основного заболевания также играют роль в тяжести и исходе заболевания.

Можно ли иметь высокую вирусную нагрузку, но не заболеть?

Может показаться, что уровни вирусной нагрузки влияют на людей по-разному.

Врачи, изучающие вспышку в Ломбардии на севере Италии, осмотрели более 5000 человек и сравнили мазки из носа тех, у кого были симптомы, с теми, у кого не было. Они не обнаружили различий в вирусной нагрузке между двумя группами – однако, по их словам, поскольку они изучали лишь небольшое количество людей без симптомов, они не могли сделать четкие выводы.

Какие люди более подвержены риску?

Работники здравоохранения, которые контактируют непосредственно с пациентами, подвергаются особенно высокому риску, и именно поэтому врачи и медсестры так обеспокоены из-за нехватки средств индивидуальной защиты таких, как перчатки, очки и маски.

Такая нехватка является проблемой во всем мире, и во Франции врачи подают в суд на правительство за то, что оно не сумело накопить средства защиты.

Кроме того, люди, которые ухаживают за больными дома, также подвергаются риску. Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения рекомендует в случае заболевания COVID-19 спать в отдельной комнате и по возможности использовали другую ванную комнату и туалет.

По словам научного сотрудника по системной биологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины, доктора Эдварда Паркера, в то время как пациенты, которые явно больны и представляют риск, низкие дозы вируса также могут быть вредными из-за их кумулятивного эффекта.

“Исследования на мышах также показали, что повторное воздействие низких доз может быть таким же заразным, как разовая высокая доза. В общем, для нас крайне важно ограничить все возможные воздействия COVID-19, будь то люди с высокой степенью симптомов, кашляющих большими количествами вируса, или люди с бессимптомным течением, у которых небольшие количества”, – говорит он.

Исследование, проведенное на девяти пациентах с легкими симптомами, показало, что период, когда они были наиболее заразными пришелся на первую неделю после появления первых симптомов. Отмечается, что пациенты выделяют чрезвычайно большое количество вируса на ранней стадии.

Этот очень высокий показатель помогает объяснить, почему вирус так быстро распространился по всему миру.

Сколько работников здравоохранения заболели COVID-19?

Около 5000 работников здравоохранения в Италии и 3000 в Китае заразились этой болезнью. В Великобритании пока неизвестно, сколько работников здравоохранения заразилось, хотя многие сотрудники заболели – они могли подхватить заболевание в течение своей повседневной жизни, а не непосредственно от пациента.

В Украине среди госпитализированных пациентов с коронавирусом COVID-19 есть 26 медицинских работников.