Чубаров заболел коронавирусом

Об этом он написал в Facebook.
“Против своей воли стал членом клуба COVID-19. Теперь задача с помощью Всевышнего покинуть этот клуб без потерь. Берегите себя!” – отметил он.
Напомним, о возвращении к полноценной работе сегодня сообщили президент Владимир Зеленский и председатель его Офиса Андрей Ермак. Они оба получили отрицательные тесты на ковид и оставили “Феофания”, где лечились с 12 ноября.
- Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель неоднозначно прокомментировала новость о том, что президент заразился коронавирусом.
- Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что не болеет коронавирусом и опровергла “фейки”, связанные с болезнью президента, которые, по ее словам, транслируют СМИ.