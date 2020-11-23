Covid-19 Украина

обновлено 23.11.2020 в 20:02

Всего:

635689(+10945)

Болеют:

333554(+10945)

Выздоровели:

291060(+4143)

Умерло:

11075(+124)

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Чубаров заболел коронавирусом

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что заболел коронавирусом.

Понедельник, 23 ноября 2020, 20:28

Об этом он написал в Facebook.

“Против своей воли стал членом клуба COVID-19. Теперь задача с помощью Всевышнего покинуть этот клуб без потерь. Берегите себя!” – отметил он.

Напомним, о возвращении к полноценной работе сегодня сообщили президент Владимир Зеленский и председатель его Офиса Андрей Ермак. Они оба получили отрицательные тесты на ковид и оставили “Феофания”, где лечились с 12 ноября.

  • Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель неоднозначно прокомментировала новость о том, что президент заразился коронавирусом.
  • Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что не болеет коронавирусом и опровергла “фейки”, связанные с болезнью президента, которые, по ее словам, транслируют СМИ.
Теги: Коронавирус, Рефат Чубаров, Меджлис

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