Про це повідомляє BBC.
Зокрема, австралійцям, які повертатимуться з Індії, загрожує штраф розміром 37 тисяч фунтів (1,42 мільйона гривень) або до 5 років ув’язнення. У міністерстві охорони здоров’я Австралії пояснили, що ухвалили рішення, оскільки зараз багато людей, які раніше повернулися з Індії, перебувають на карантині.
ЗМІ Австралії пишуть, що це відчайдушний крок влади й перший випадок, коли громадян можуть ув’язнити за повернення додому.
Рішення влади критикують і лікарі. Зокрема, терапевт Віом Шармер заявив, що такі дії не відповідають реальній загрозі.
“Наші родини вмирають в Індії через те, що не мають жодної можливості виїхати з цієї країни”, – заявив Шармер.
МОЗ країни обіцяє переглянути це рішення 15 травня.
Нагадаємо, загальна кількість випадків COVID-19 в Індії в четвер перевищила 18 мільйонів після чергового світової рекордної кількості добових заражень.
Варто зазначити, що трупи померлих від коронавірусу людей спалюють просто на вулицях. У деяких найбільш постраждалих містах, як, наприклад Нью-Делі, тіла спалювали в імпровізованих закладах, що пропонують послуги масової кремації.
- Раніше повідомлялося, що сотні паломників та дев’ятеро релігійних лідерів виявилися інфікованими коронавірусом COVID-19 після святкування фестивалю Кумбха Мела.
- 15 квітня Індія повідомила про рекордні 200 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19, а фінансовий центр Мумбаї був заблокований, оскільки багато COVID-лікарень повідомили про серйозну нестачу ліжок і запасів кисню.
- Влада Сполучених Штатів Америки направить підтримку Індії у зв’язку з різким зростанням кількості хворих на коронавірус в країні.
- 30 квітня Уряд України прийняв рішення про заборону з 2 травня перетину державного кордону іноземцям з Індії.