Австралія задля уникнення поширення “індійського” штаму коронавірусу припинила сполучення з Індією. Громадян, які повертатимуться з цієї країни, штрафуватимуть та ув’язнюватимуть.

Про це повідомляє BBC.

Зокрема, австралійцям, які повертатимуться з Індії, загрожує штраф розміром 37 тисяч фунтів (1,42 мільйона гривень) або до 5 років ув’язнення. У міністерстві охорони здоров’я Австралії пояснили, що ухвалили рішення, оскільки зараз багато людей, які раніше повернулися з Індії, перебувають на карантині.

ЗМІ Австралії пишуть, що це відчайдушний крок влади й перший випадок, коли громадян можуть ув’язнити за повернення додому.

Рішення влади критикують і лікарі. Зокрема, терапевт Віом Шармер заявив, що такі дії не відповідають реальній загрозі.

“Наші родини вмирають в Індії через те, що не мають жодної можливості виїхати з цієї країни”, – заявив Шармер.

МОЗ країни обіцяє переглянути це рішення 15 травня.

Нагадаємо, загальна кількість випадків COVID-19 в Індії в четвер перевищила 18 мільйонів після чергового світової рекордної кількості добових заражень.

Варто зазначити, що трупи померлих від коронавірусу людей спалюють просто на вулицях. У деяких найбільш постраждалих містах, як, наприклад Нью-Делі, тіла спалювали в імпровізованих закладах, що пропонують послуги масової кремації.