Crew Dragon вернется на Землю с астронавтами в начале августа

Об этом сообщил руководитель пилотируемой программы NASA Стив Стич.
По его словам, отстыковка корабля от Международной космической станции (МКС) будет возможна примерно 2 августа.
Прежде чем вернуться домой, астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен будут спать внутри пристыкованного Crew Dragon, чтобы протестировать его на пригодность для проживания. Экипаж также будет практиковаться в экипировке, аварийных процедурах и повседневных задачах.
Before returning in early August, @Astro_Doug and @AstroBenhken will sleep inside the docked @SpaceX Dragon #Endeavour for a habitability test, says @Commercial_Crew program manager Steve Stich. The crew will practice suiting up, emergency procedures, and day-to-day activities. pic.twitter.com/aMolWbXZea
— NASA (@NASA) June 24, 2020
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