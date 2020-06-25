Covid-19 Украина

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Crew Dragon вернется на Землю с астронавтами в начале августа

Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon вместе с космонавтами вернется на Землю в начале августа.

Четверг, 25 июня 2020, 08:38

crewdragon

Об этом сообщил руководитель пилотируемой программы NASA Стив Стич.

По его словам, отстыковка корабля от Международной космической станции (МКС) будет возможна примерно 2 августа.

Прежде чем вернуться домой, астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен  будут спать внутри пристыкованного Crew Dragon, чтобы протестировать его на пригодность для проживания. Экипаж также будет практиковаться в экипировке, аварийных процедурах и повседневных задачах.

Теги: Crew Dragon, , SpaceX, космос

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