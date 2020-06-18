В Дании объявили о намерении открыть границы для туристов из стран-членов Европейского союза.

Об этом сообщает датское издание The Local.

Уточняется, что границы Дании будут открыты для граждан всех государств Европейского союза, кроме Португалии и Швеции уже с 27 июня.

“Я рад, что теперь мы можем сделать значительный шаг в направлении к нормализации и дать возможность датчанам отправиться в другие страны Европы”, – сказал министр иностранных дел Дании Джеппе Кофод.

Отмечается, что в датском агентстве по инфекционным заболеваниям разработали систему, с помощью которой планируют оценивать страны Евросоюза. При этом страны будут отмечаться как “открытые”, “карантинные” и “закрытые”.

В том случае, если в стране будет регистрироваться меньше 20 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч человек за неделю, она будет отмечаться как “открытая”, при больше 20, но меньше 30 случаев – как “карантинная” и при больше 30 случаев – как “закрытая”.

Уточняется, что на первом этапе Данией будут считаться “карантинными” странами Португалия и Швеция.

Европейский союз с 1 июля начнет открывать границы для иностранцев из стран, которые будут соответствовать определенным критериям. Решение по поводу Украины в данный момент еще окончательно не принято Европейской комиссией. Оно также будет зависеть от дальнейшего развития эпидемии.