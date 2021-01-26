Дания выплатит более 3 миллиардов долларов в качестве компенсации фермерам, которые разводят норок, после того, как в прошлом году было принято скандальное решение уничтожить животных, чтобы остановить распространение мутировавшего COVID-19.

Об этом пишет Financial Times.

Накануне, 25 января, датские парламентарии согласились выплатить фермерам 19 млрд датских крон ($3,1 млрд) на возмещение убытков от убитых 17 млн ​​животных и потери доходов отрасли.

Дания была крупнейшим в мире производителем шкурок норки, но левоцентристское правительство резко положило этому конец в ноябре из-за опасений, что мутировавший штамм коронавируса, который передавался от норок людям, может угрожать эффективности некоторых вакцин.

Тем не менее позже выяснилось, что у правительства не было законных оснований для приказа об уничтожении животных.

Также власти были вынуждены эксгумировать массовые захоронения после того, как набухшие трупы норки поднялись на поверхность и стали угрожать запасам питьевой воды.

Кроме того, ученые сомневаются, что мутировавший штамм коронавируса, который передавался от норок людям, может угрожать эффективности некоторых вакцин.

Датская норковая промышленность уже переживала тяжелые времена до пандемии, поскольку многие западные потребители отказывались носить шубы животных. Некоторые европейские страны запретили разведение норки, в результате чего популярными странами для добычи шкурок стали Китай и Россия.

Сначала Дания запретила разведение норок на этот год на фоне опасений, что эти животные могут стать переносчиками вируса. Теперь же правительство заявило, что готово восстановить отрасль в 2022 году.

Среднестатистический датский фермер, выращивающий норку, с 2670 животными получит около 2,7–4,1 млн датских крон за мертвых животных и около 7,6 млн датских крон за потерю будущих доходов, а также 1,3 млн датских крон на капитальные затраты – такие, как строительство и оборудование.

Это решение поддержали правящие социал-демократы и четыре другие партии, но две левые партии выступили против, аргументируя это тем, что выплаты были слишком щедрыми.