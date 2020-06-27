На последнем суде в Гааге, посвященном рассмотрению дела о крушении самолета в небе над украинским Донбассом, представили конкретные доказательства того, что ракету запустили с установки "Бук".

Об этом сообщило местное издание NRC.

Согласно предоставленным доказательствам, через некоторое время после катастрофы был совершен телефонный звонок, в котором прозвучала фраза о том, что “Бук” сбил самолет.

“Мы на месте. Мы уже сбили Сушку (истребитель)”, – сказал боевик Леонид Харченко. Он позвонил одному из главарей Сергею Дубинскому 17 июля в 16:48.

Дубинский позвонил Олегу Пулатову. Он требовал уточнить, стрелял ли “Бук” в районе катастрофы.

“Бук” сбил Сушку после того, как Сушка сбила Боинг”, – сказал Пулатов около 19:52.

После этого Пулатов доложил Игорю Гиркину.

“Сушка сбила Боинг, и после этого мы сбили Сушку с помощью нашего «Бука». Хорошие новости, да, Игорь?”, – сказал Дубинский.

“Я не знаю, я, честно говоря, не верю в это”, – ответил боевик.

“Нас все равно будут обвинять в том, что мы сбили его, если вы понимаете, о чем я”, – сказал в ответ Дубинский.

Напомним, самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Катастрофа унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Согласно выводам экспертов международной следственной группы, самолет Boeing-777 был сбит ракетой, запущенной из российского зенитно-ракетного комплекса “Бук”.

9 марта в Нидерландах начались судебные слушания над тремя гражданами России и одним украинцем — Игорем Гиркиным (Стрелковым), Сергеем Дубинским, Олегом Пулатовым и Леонидом Харченко, которых обвиняют в причастности к крушению рейса МН17 Малазийских авиалиний, в котором погибли 289 человек. Самолет сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.