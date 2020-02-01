Украинская актриса театра и кино, Герой Украины Ада Роговцева выступила в поддержку врача Юлии Кузьменко, которая является подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета.

Соответствующее видеообращение опубликовано на Facebook-странице “Free_Dr_Yulia_Kuzmenko”.

В начале Роговцева зачитала письмо Кузьменко, которое она написала из СИЗО.

“Я привыкла тратить 80 % своего отпуска на волонтерские поездки в зону АТО/ООС. Скучаю по своему Донбассу, степям, горизонту, который есть только там. Я привыкла умирать от усталости, проехав сотни километров, доползать домой, а утром бодренько собираться на работу. Я привыкла жить. Верните мне мою усталость, я так давно на нее не жаловалась”, – говорится в письме.

После этого актриса обратилась к украинцам, призвав добиваться освобождения Кузьменко.

“Это письмо Юлии Кузьменко из тюрьмы. Врача, которая спасла сотни жизней. Которая организовала тонны помощи для армии. Наш общий долг – сделать так, чтобы Юля сегодня была дома с семьей, а не в тюрьме”, – подчеркнула Ада Роговцева.

Ада Роговцева на підтримку безпідставно ув’язненої Юлії Кузьменко Ада Роговцева, народна артистка України, акторка кіно та театру, виступила на підтримку лікарки Юлії Кузьменко, ув’язненої за замовною справою вже протягом 52 днів. “Наш спільний обов’язок – зробити так, щоб Юля сьогодні була вдома з родиною, а не за ґратами”, – говорить Ада Миколаївна. 3 лютого, о 14:30 ми збираємось під будівлею Печерського районного суду м.Києва, щоб підтримати Юлію Кузьменко та її право на справедливість. Лікарка Юлія Кузьменко має бути на волі! #FreeDrKuzmenko Опубліковано Free_Dr_Yulia_Kuzmenko Субота, 1 лютого 2020 р.

Стоит отметить, что 3 февраля в Печерском районном суде Киева должно состояться рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения Юлии Кузьменко. Заседание назначено на 15:00.

Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.