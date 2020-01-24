Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для военной медсестры Яны Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, с круглосуточного на ночной домашний арест.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Соответствующее решение было принято во время заседания 24 января. Суд частично удовлетворил ходатайство стороны защиты, отправив Дугарь под ночной домашний арест с 20:00 до 7:00.

“Ходатайство адвокатов удовлетворить частично. Изменить меру пресечения в отношении подозреваемой Яны Дугарь в виде круглосуточного домашнего ареста на меру пресечения в виде домашнего ареста на период с 20:00 до 7:00”, – сообщил судья Роман Новак.

Данная мера пресечения будет действовать до 8 февраля.

Дугарь должна пребывать в месте расположения военной части в Гвардейском Днепропетровской области, где сможет продолжать службу. Раньше она проживала в Киеве.

Стоит отметить, что адвокаты Дугарь просили суд заменить круглосуточный домашний арест на личное обязательство. Они аргументировали это тем, что их подзащитной необходимо сдать сессию (она учится во Львовском государственном университете физической культуры). Кроме того, подчеркивалось, что в таком случае Дугарь сможет продолжить военную службу и обеспечивать себя.

Адвокаты сообщили суду, что Дугарь всегда приезжала на заседания, в том числе и из Днепропетровской области.

Адвокат Дугарь Виталий Коломиец заявлял о ложных методиках следственной экспертизы, согласно которой Дугарь якобы осуществляла фотосъемку в районе проживания Павла Шеремета. Сторона защиты привлекла специалистов, которые осуществили анализ экспертизы. Согласно их рецензии, экспертиза является необъективной и не может быть доказательством.

Сторона обвинения говорила о том, что у Дугарь есть муж – гражданин Ирака, в связи с чем она якобы может покинуть страну. Адвокаты в ответ на это сообщили, что их подзащитная с мужем не проживает и в отношениях уже не состоит.