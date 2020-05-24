Covid-19 Украина

обновлено 24.05.2020 в 19:02

Всего:

20986(+406)

Болеют:

13261(+406)

Выздоровели:

7108(+344)

Умерло:

617(+12)

20:03 Село на Закарпатье закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19
19:36 Дело Шеремета: под Офисом Зеленского проведут акцию протеста
19:14 Из плена освободили захваченных пиратами украинских моряков, – МИД
18:23 Черновол заявила, что против нее открыли еще одно уголовное производство
17:51 В ВСУ зафиксировали вспышку коронавируса: 14 зараженных за сутки
17:33 Китай обвинил США в подталкивании к «холодной войне»
16:48 В Киевской области уже в ближайшие дни могут ослабить карантин
16:27 Lufthansa заявила о возобновлении полетов по 20 направлениям в июне
16:00 Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 24 мая
15:36 В Карпатах выпал снег
15:02 «Чистая выдумка»: в Китае опровергли, что COVID-19 был разработан в лаборатории
14:56 62-летняя Шэрон Стоун показала стройную фигуру в купальнике
14:12 В Киеве усиливают меры безопасности из-за акции протеста «Стоп реванш»
13:55 Зеленский поздравил мусульман с праздником Рамазан-Байрам
13:34 В ЕС призвали обвинить боевиков ИГИЛ в военных преступлениях
13:30 The New York Times опубликовала имена жертв COVID-19 в США
13:18 Премьер Испании рассказал, когда туристы смогут посетить страну
12:13 В Иране 107-летняя женщина выздоровела от COVID-19
11:15 Полиция Гонконга разогнала протест слезоточивым газом
10:53 В Украине за сутки 406 новых случаев COVID-19
10:50 Ким Чен Ын привел войска в состояние повышенной готовности
10:26 Премьеру Израиля Нетаньяху грозит суд
07:59 С 1 июня вновь откроются музеи Ватикана
07:41 Украинские военные в зоне ООС ликвидировали 4 боевика
07:21 Сегодня на западе Украины дожди
04:45 Как Япония преодолела пик COVID-19 без жесткого карантина и массового тестирования
01:36 В Ровенской области – вспышка COVID-19 в интернате для престарелых
01:00 Рядом с телом депутата Давиденко найден пистолет, – Офис генпрокурора
00:26 Робот-собака от Boston Dynamics учится пасти овец в Новой Зеландии: видео

23 мая

23:55 В Испании объявили о возобновлении в июне футбольного чемпионата
23:19 Во время пандемии состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд, – Forbes
22:57 В США объявили о гранте на $250 тыс. на разоблачение российской дезинформации
22:22 Потап и Настя Каменских обменялись поздравлениями с годовщиной свадьбы
22:00 После карантина билеты на поезда дорожать не будут, – Криклий
21:36 В Иерусалиме после двухмесячного карантина откроют Храм Гроба Господня

Дело Шеремета: под Офисом Зеленского проведут акцию протеста

В понедельник родные и близкие Яны Дугарь, Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, проведут акцию под Офисом Президента.

Воскресенье, 24 мая 2020, 19:36

Об этом сообщается на Facebook-странице WBC Ультрас Динамо.

“Мы не являемся организаторами акции, но разделяем их требования относительно справедливости и законности в так называемом “деле Шеремета”. Многие из вас слышали о так называемом “деле Шеремета”. В декабре прошлого года, в убийстве этого белорусского журналиста, которое было совершено в 2016 году в Киеве, обвинили волонтера Юлию Кузьменко, военную медсестру Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея “Рифмастера” Антоненко. С тех пор, уже почти полгода Кузьменко и Антоненко находятся в СИЗО. За это время, силовые структуры не смогли предоставить достаточных доказательств, чтобы обосновать свои предположения в суде, а сейчас, когда время досудебного следствия истекло, подозрения срочно решили изменить”, – говорится в сообщении.

“Отсутствие мотивов, каких-либо вменяемых вещественных доказательств, и безумная политическая окраска этого дела, которое откровенно шьют против волонтеров и ветеранов ВСУ, не оставляет нам вариантов, чтобы быть в стороне от нее. Это – очередная попытка наказать невиновных, и продемонстрировать украинцам, что “был бы человек – а дело найдется”, – подчеркнули “Ультрас Динамо”.

Акция протеста состоится в понедельник, 25 мая, в 19:00 под Офисом президента.

Напомним, в декабре стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году.

На брифинге в Министерстве внутренних дел сообщили, что в убийстве журналиста подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко и музыкант Андрей Антоненко.

В соответствии с первоначальным текстом подозрений, организатором убийства считался Андрей Антоненко, а исполнителем – Юлия Кузьменко. В свою очередь медсестра Яна Дугарь проводила “разведку” накануне преступления.

Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.

Теги: дело Шеремета, Кузьменко, Яна Дугарь, Андрей Антоненко

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!