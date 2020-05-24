Дело Шеремета: под Офисом Зеленского проведут акцию протеста

В понедельник родные и близкие Яны Дугарь, Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, проведут акцию под Офисом Президента.

Об этом сообщается на Facebook-странице WBC Ультрас Динамо.

“Мы не являемся организаторами акции, но разделяем их требования относительно справедливости и законности в так называемом “деле Шеремета”. Многие из вас слышали о так называемом “деле Шеремета”. В декабре прошлого года, в убийстве этого белорусского журналиста, которое было совершено в 2016 году в Киеве, обвинили волонтера Юлию Кузьменко, военную медсестру Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея “Рифмастера” Антоненко. С тех пор, уже почти полгода Кузьменко и Антоненко находятся в СИЗО. За это время, силовые структуры не смогли предоставить достаточных доказательств, чтобы обосновать свои предположения в суде, а сейчас, когда время досудебного следствия истекло, подозрения срочно решили изменить”, – говорится в сообщении.

“Отсутствие мотивов, каких-либо вменяемых вещественных доказательств, и безумная политическая окраска этого дела, которое откровенно шьют против волонтеров и ветеранов ВСУ, не оставляет нам вариантов, чтобы быть в стороне от нее. Это – очередная попытка наказать невиновных, и продемонстрировать украинцам, что “был бы человек – а дело найдется”, – подчеркнули “Ультрас Динамо”.

Акция протеста состоится в понедельник, 25 мая, в 19:00 под Офисом президента.