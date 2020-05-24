Дело Шеремета: под Офисом Зеленского проведут акцию протеста

Об этом сообщается на Facebook-странице WBC Ультрас Динамо.
“Мы не являемся организаторами акции, но разделяем их требования относительно справедливости и законности в так называемом “деле Шеремета”. Многие из вас слышали о так называемом “деле Шеремета”. В декабре прошлого года, в убийстве этого белорусского журналиста, которое было совершено в 2016 году в Киеве, обвинили волонтера Юлию Кузьменко, военную медсестру Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея “Рифмастера” Антоненко. С тех пор, уже почти полгода Кузьменко и Антоненко находятся в СИЗО. За это время, силовые структуры не смогли предоставить достаточных доказательств, чтобы обосновать свои предположения в суде, а сейчас, когда время досудебного следствия истекло, подозрения срочно решили изменить”, – говорится в сообщении.
“Отсутствие мотивов, каких-либо вменяемых вещественных доказательств, и безумная политическая окраска этого дела, которое откровенно шьют против волонтеров и ветеранов ВСУ, не оставляет нам вариантов, чтобы быть в стороне от нее. Это – очередная попытка наказать невиновных, и продемонстрировать украинцам, что “был бы человек – а дело найдется”, – подчеркнули “Ультрас Динамо”.
Акция протеста состоится в понедельник, 25 мая, в 19:00 под Офисом президента.
Напомним, в декабре стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году.
На брифинге в Министерстве внутренних дел сообщили, что в убийстве журналиста подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко и музыкант Андрей Антоненко.
В соответствии с первоначальным текстом подозрений, организатором убийства считался Андрей Антоненко, а исполнителем – Юлия Кузьменко. В свою очередь медсестра Яна Дугарь проводила “разведку” накануне преступления.
Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.
- В ночь на 14 декабря Печерский суд Киева избрал меру пресечения военному и музыканту Андрею Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Антоненко был помещен под стражу на срок в 2 месяца без права на внесение залога. По решению суда от 12 мая музыкант будет находиться под стражей до 1 июня.
- 13 декабря суд арестовал Юлию Кузьменко на два месяца без права на залог. В настоящее время она также находится под стражей.
- Яна Дугарь была помещена под круглосуточный домашний арест. Сейчас она находится под ночным домашним арестом.