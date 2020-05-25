Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Под Офисом Президента собралось около сотни человек. Активисты рядом с входом развернули большой плакат “Free Kuzmenko”, “Free Riff”, люди периодически скандируют “Где справедливость? Освободить политзаключенных”, “Требуем справедливости”.

Организаторы акции зачитали требования защитников подозреваемых к Президенту Владимиру Зеленскому. Они требуют обеспечить соблюдение норм Конституции и не допустить нарушения принципа презумпции невиновности. А также обеспечить право подозреваемых на справедливый суд.

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Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Кроме того, они требуют не допустить давления на суд и привлечь к ответственности тех, кто осуществляет давление на судей Печерского и Апелляционного судов. Участники акции протеста призывают Зеленского присутствовать на судебных заседаниях по мерам пресечения Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.

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Фото: Евгений Войнич, #Буквы

Дело Шеремета акция протеста под ОПДело Шеремета акция протеста под ОПДело Шеремета акция протеста под ОПДело Шеремета акция протеста под ОПДело Шеремета акция протеста под ОПДело Шеремета акция протеста под ОПДело Шеремета акция протеста под ОП Дело Шеремета акция протеста под ОП

Фото: Евгений Краевый, #Буквы

Стоит отметить, что 20 мая во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что его “затянули” в дело о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Он отметил, что если в качестве подозреваемых “нашли не тех людей и продержали их в тюрьме, то относительно всех, кто это сделал, должны быть кадровые изменения, они понесут ответственность”.

  • В декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году.
  • На брифинге в Министерстве внутренних дел сообщили, что в убийстве журналиста подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко и музыкант Андрей Антоненко. В соответствии с первоначальным текстом подозрений, организатором убийства считался Антоненко, а исполнителем – Кузьменко. В свою очередь медсестра Яна Дугарь якобы проводила “разведку” накануне преступления.
  • Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.
  • 21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”.