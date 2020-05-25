Сегодня, 25 мая, активисты, ветераны АТО, родные и близкие Яны Дугарь, Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, провели акцию протеста под Офисом Президента.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Под Офисом Президента собралось около сотни человек. Активисты рядом с входом развернули большой плакат “Free Kuzmenko”, “Free Riff”, люди периодически скандируют “Где справедливость? Освободить политзаключенных”, “Требуем справедливости”.

Организаторы акции зачитали требования защитников подозреваемых к Президенту Владимиру Зеленскому. Они требуют обеспечить соблюдение норм Конституции и не допустить нарушения принципа презумпции невиновности. А также обеспечить право подозреваемых на справедливый суд.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Кроме того, они требуют не допустить давления на суд и привлечь к ответственности тех, кто осуществляет давление на судей Печерского и Апелляционного судов. Участники акции протеста призывают Зеленского присутствовать на судебных заседаниях по мерам пресечения Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.

Фото: Евгений Войнич, #Буквы

Фото: Евгений Краевый, #Буквы

Стоит отметить, что 20 мая во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что его “затянули” в дело о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Он отметил, что если в качестве подозреваемых “нашли не тех людей и продержали их в тюрьме, то относительно всех, кто это сделал, должны быть кадровые изменения, они понесут ответственность”.