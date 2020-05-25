Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Под Офисом Президента собралось около сотни человек. Активисты рядом с входом развернули большой плакат “Free Kuzmenko”, “Free Riff”, люди периодически скандируют “Где справедливость? Освободить политзаключенных”, “Требуем справедливости”.
Организаторы акции зачитали требования защитников подозреваемых к Президенту Владимиру Зеленскому. Они требуют обеспечить соблюдение норм Конституции и не допустить нарушения принципа презумпции невиновности. А также обеспечить право подозреваемых на справедливый суд.
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
Кроме того, они требуют не допустить давления на суд и привлечь к ответственности тех, кто осуществляет давление на судей Печерского и Апелляционного судов. Участники акции протеста призывают Зеленского присутствовать на судебных заседаниях по мерам пресечения Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.
Фото: Евгений Войнич, #Буквы
Фото: Евгений Краевый, #Буквы
Стоит отметить, что 20 мая во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что его “затянули” в дело о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Он отметил, что если в качестве подозреваемых “нашли не тех людей и продержали их в тюрьме, то относительно всех, кто это сделал, должны быть кадровые изменения, они понесут ответственность”.
- В декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году.
- На брифинге в Министерстве внутренних дел сообщили, что в убийстве журналиста подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко и музыкант Андрей Антоненко. В соответствии с первоначальным текстом подозрений, организатором убийства считался Антоненко, а исполнителем – Кузьменко. В свою очередь медсестра Яна Дугарь якобы проводила “разведку” накануне преступления.
- Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.
- 21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”.