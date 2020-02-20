Печерский райсуд оставил подозреваемого в деле по убийству журналиста Павла Шеремета, музыканта Андрея Антоненко ("Риффмастера") под стражей.

Об этом сообщается на странице группы Free Riff в Facebook.

“Оставили без изменений. Печерский суд, судья Соколов”, – говорится в сообщении.

Адвокаты просили освободить из-под стражи Антоненко под личное обязательство или отдать на поруки. Они утверждают, что подозрение основывается исключительно на видеоматериалах, а риски являются недоказанными.

Сам Антоненко утверждает, что не имеет отношения к данному преступлению и просил освободить его из-под стражи.

Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко. В свою очередь Яна Дугарь, как предполагается, вела “разведку” перед преступлением — фотографировала камеры видеонаблюдения в округе.