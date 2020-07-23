Суд отложил до 31 июля рассмотрение апелляционной жалобы на продление содержания под стражей подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета врача и волонтера Юлии Кузьменко.

Об этом сообщает Facebook-сообщество Free Dr Kuzmenko.

“Сегодня в 15:05 должно состояться судебное заседание относительно Юлии Кузьменко в Апелляционном суде Киева. В связи с тем, что материалы дела еще не поступили из Печерского суда, судебное заседание перенесли на 11:00 31 июля 2020 г.”, – говорится в сообщении.

Активисты отметили, что располагают информацией, что представители средств массовой информации, которые хотят присутствовать на заседании 31 июля, в связи с карантинными ограничениями обязательно должны предварительно направить в Киевский апелляционный суд соответствующий запрос для регистрации.

Ранее Печерский районный суд Киева смягчил меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь.