Об этом сообщает Facebook-сообщество Free Dr Kuzmenko.
“Сегодня в 15:05 должно состояться судебное заседание относительно Юлии Кузьменко в Апелляционном суде Киева. В связи с тем, что материалы дела еще не поступили из Печерского суда, судебное заседание перенесли на 11:00 31 июля 2020 г.”, – говорится в сообщении.
Активисты отметили, что располагают информацией, что представители средств массовой информации, которые хотят присутствовать на заседании 31 июля, в связи с карантинными ограничениями обязательно должны предварительно направить в Киевский апелляционный суд соответствующий запрос для регистрации.
Ранее Печерский районный суд Киева смягчил меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь.
- В декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году. Подозрение было предъявлено медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. В настоящее время Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находятся под стражей, Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
- #Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.