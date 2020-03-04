Об этом сообщает корреспондент #Букв.
При этом Клименко заявила, что к власти идет “мини-правительство Януковича”.
“На всякий случай мы подарим вам кота в мешке. И хотим, чтобы вытащили своих котов из мешка и показали украинским гражданам. Это детские игрушки. Вытаскивайте котов из мешка, покажите людям правду, расскажите, как вы будете реформировать страну”, – сказала она.
По словам депутата, “новые коты в мешки более опытные”.
“Я думаю, этим игрушкам место в детском доме”, – сказал спикер парламента Дмитрий Разумков по поводу кота, подаренного Шмыгалю.
Напомним, что в новом Кабинете Министров остаются вакантные должности руководителей министерств.
- Парламент утвердил назначение Дениса Шмыгаля новым главой правительства.
- Ранее сегодня Верховная Рада Украины поддержала отставку Премьер-министра Алексея Гончарука и его Правительства.