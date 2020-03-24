Об этом Качура написал с своем Telegram-канале.
“Итак. В четверг (26.03) утром состоится встреча фракции СН. После внеочередное заседание ВР”, – сообщает он.
При этом депутат не уточнял более никаких подробностей о предстоящем заседании парламента.
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