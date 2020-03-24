Народный депутат от фракции "Слуги народа" Александр Качура рассказал, что в четверг, 26 марта, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание.

Об этом Качура написал с своем Telegram-канале.

“Итак. В четверг (26.03) утром состоится встреча фракции СН. После внеочередное заседание ВР”, – сообщает он.

При этом депутат не уточнял более никаких подробностей о предстоящем заседании парламента.