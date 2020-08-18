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Госбюджет недополучил 38 млрд грн доходов, – Счетная палата

План доходов госбюджета Украины в первом полугодии не выполнен на 38 млрд грн, или 7,8%.

Среда, 19 августа 2020, 01:15

Об этом сообщила Счетная палата.

Подводя итоги выполнения основной сметы страны за 6 месяцев, глава Счетной палаты отметил углубление негативных тенденций в экономике, о чем, в частности, свидетельствуют: снижение реального ВВП на 6,7% (в I квартале – на 1,3%); снижение выпуска промышленной продукции на 8,3% (в I квартале – на 5%); снижение импорта товаров и услуг на 19,7% (в I квартале – на 4,8%); уменьшение кредитования и отток прямых иностранных инвестиций.

Пацкан отметил, что план доходов в I полугодии не выполнен на 38 млрд грн, или 7,8%. При этом в очередной раз приходится говорить о негативном влиянии низкого качества прогноза макроэкономических показателей.

Так правительство в конце марта изменил прогноз среднего обменного курса гривны с 27 до 30 грн за долл. США. Фактически в январе-июне средний обменный курс составлял 25,98 грн за долл. США, то есть на 13,4% меньше прогнозного. За счет этого недополучено 25,5 млрд грн доходов.

“Аналогично Правительство прогнозировало сокращение импорта товаров и услуг на 10%. Фактически в I полугодии импорт уменьшился на 19,7%, или почти вдвое больше прогнозного. Как следствие, недополучено 14 млрд грн доходов”, – подчеркнул Валерий Пацкан.

Кроме того, добавил он, значительные отклонения от прогнозных показателей уменьшения реального ВВП и рост цен, что также негативно повлияло на выполнение плана доходов.

  • Напомним, 30 марта на внеочередном заседании Верховная Рада не смогла принять за основу законопроект №3279 Кабмина о внесении изменений в закон “О государственном бюджете на 2020 год”. Эти изменения были обусловлены необходимостью выделения средств для борьбы с коронавирусом.
  • Тогда Министерство финансов предлагало сократить почти на половину финансирование культуры и кино. Также было было предусмотрено сокращение расходов на спорт. 
Теги: госбюджет2020, Рахункова палата, Пацкан

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