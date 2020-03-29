Секвестр бюджета: Кабмин сократит расходы на спорт и кино из-за коронавируса

Covid-19 Украина

обновлено 03.29.2020 в 17:02

Всего:

418(+62)

Болеют:

404(+62)

Выздоровели:

5

Умерло:

9(+0)

18:33 В Киеве введен запрет на пикники: нарушителям грозят штрафы до 34 тысяч гривен
18:09 К сексуальным услугам через Telegram принуждали более 70 девушек в Южной Корее
17:33 На Закарпатье 19 человек заразились во время службы в церкви
16:54 Киев на паузе: как выглядит столица на карантине
15:04 Брат главы ОП Зеленского Ермака “торгует” должностями – видео
14:32 Может ли вакцина БЦЖ укрепить иммунитет против COVID-19?
13:50 «Мы хотим еще больше камер»: под предлогом COVID-19 в РФ внедряют тотальную слежку
13:25 В бюджете удалось отстоять 500 млн грн на кино, – «слуга» Ткаченко
12:57 Директор Madison Square Garden Джеймс Долан заразился COVID-19
12:30 В Киев из Москвы вернулись более 700 украинцев
11:58 В Украину из Китая доставили 1,8 млн масок и 300 тыс. респираторов
11:42 На Эйфелевой башне высветилось слово Merci в благодарность медикам
11:13 WP: Биоэтики США готовятся к сложным дилеммам в связи с COVID-19
10:59 Ральф Лорен жертвует 10 млн долларов на COVID-19
09:59 Переживший «испанку» старейший мужчина планеты отметил 112-й день рождения
09:40 Из-за карантина преступность упала на 30%, – глава МВД
08:35 Билли Айлиш снялась в яркой фотосессии для The New York Times Magazine
08:11 С 29 марта в общественном транспорте Винницы можно ездить только по спецпропускам
07:47 Google использует искусственный интеллект для его же ускорения
05:50 Нидерланды забраковали сотни тысяч масок, импортированных из Китая
05:22 Врач о высокой смертности в Италии: COVID-19 стал прямой причиной смерти в меньшинстве случаев
04:20 Вспышка COVID-19: почему жители одних стран поголовно носят маски, а других нет?
01:55 В Ухане, где началась вспышка COVID-19, постепенно отменяют жесткие ограничения
01:00 Меган Маркл озвучила документальный фильм Disney
00:38 Активисты заявили о давлении генпрокурора Венедиктовой на отца Екатерины Гандзюк

28 марта

23:48 Вспышка COVID-19 в Нью-Йорке может быть хуже, чем в Ухане и Ломбардии, – NYT
23:00 В Лондоне выставочный центр превращают в госпиталь для пациентов с COVID-19
21:24 В Париже из-за коронавируса отменили Неделю мужской моды и кутюрные показы
21:03 Элтон Джон проведет благотворительный онлайн-концерт
20:33 Россия с 30 марта закрывает границу из-за коронавируса

Секвестр бюджета: Кабмин сократит расходы на спорт и кино из-за коронавируса

Кабинет Министров Украины предлагает частично сократить расходы на культуру и спорт в рамках секвестра государственного бюджета из-за коронавируса.

Воскресенье, 29 марта 2020, 18:46

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Правительство пересмотрело финансирование культуры, в частности, на 40% сократило расходы на деятельность Государственного агентства по вопросам кино. Глава Кабмина пообещал, что после стабилизации ситуации показатели вновь пересмотрят.

“Удалось найти средства на частичное финансирование деятельности Украинского Института книги. А также – сохранение историко-культурного и архитектурного наследия в национальных и государственных заповедниках (469 млн гривен). Почти в полном объеме сохранено финансовую поддержку национальных театров (1,2 млрд гривен)”, – рассказал Шмыгаль.

Кроме того, поскольку из-за пандемии коронавируса большинство спортивных соревнований были отменены или перенесены, Правительство предложило сократить расходы на спорт.

Также будут отменены расходы на участие в Евровидении и Олимпийских играх.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль уже заявлял, что в Украине возможен экономический кризис, который “будет последствием мирового”, и к нему нужно готовиться. Кризис может возникнуть на фоне вспышки коронавируса.

Шмыгаль также сообщал о проведении переговоров с Международным валютным фондом относительно предоставления Украине финансовой поддержки.

СПРАВКА. Секвестр – сокращение расходов при исполнении отдельных статей или всего государственного бюджета. Обусловливается различными причинами: просчетами при составлении бюджета, возникновением форс-мажорных обстоятельств и тому подобное.

Теги: Денис Шмыгаль, секвестр, , госбюджет2020, Кабмин

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!