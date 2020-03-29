Секвестр бюджета: Кабмин сократит расходы на спорт и кино из-за коронавируса

Кабинет Министров Украины предлагает частично сократить расходы на культуру и спорт в рамках секвестра государственного бюджета из-за коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Правительство пересмотрело финансирование культуры, в частности, на 40% сократило расходы на деятельность Государственного агентства по вопросам кино. Глава Кабмина пообещал, что после стабилизации ситуации показатели вновь пересмотрят.

“Удалось найти средства на частичное финансирование деятельности Украинского Института книги. А также – сохранение историко-культурного и архитектурного наследия в национальных и государственных заповедниках (469 млн гривен). Почти в полном объеме сохранено финансовую поддержку национальных театров (1,2 млрд гривен)”, – рассказал Шмыгаль.

Кроме того, поскольку из-за пандемии коронавируса большинство спортивных соревнований были отменены или перенесены, Правительство предложило сократить расходы на спорт.

Также будут отменены расходы на участие в Евровидении и Олимпийских играх.