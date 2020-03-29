Секвестр бюджета: Кабмин сократит расходы на спорт и кино из-за коронавируса

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Правительство пересмотрело финансирование культуры, в частности, на 40% сократило расходы на деятельность Государственного агентства по вопросам кино. Глава Кабмина пообещал, что после стабилизации ситуации показатели вновь пересмотрят.
“Удалось найти средства на частичное финансирование деятельности Украинского Института книги. А также – сохранение историко-культурного и архитектурного наследия в национальных и государственных заповедниках (469 млн гривен). Почти в полном объеме сохранено финансовую поддержку национальных театров (1,2 млрд гривен)”, – рассказал Шмыгаль.
Кроме того, поскольку из-за пандемии коронавируса большинство спортивных соревнований были отменены или перенесены, Правительство предложило сократить расходы на спорт.
Также будут отменены расходы на участие в Евровидении и Олимпийских играх.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль уже заявлял, что в Украине возможен экономический кризис, который “будет последствием мирового”, и к нему нужно готовиться. Кризис может возникнуть на фоне вспышки коронавируса.
Шмыгаль также сообщал о проведении переговоров с Международным валютным фондом относительно предоставления Украине финансовой поддержки.
СПРАВКА. Секвестр – сокращение расходов при исполнении отдельных статей или всего государственного бюджета. Обусловливается различными причинами: просчетами при составлении бюджета, возникновением форс-мажорных обстоятельств и тому подобное.
- Накануне стало известно, что Министерство финансов намерено сократить почти на половину финансирование культуры и кино для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
- Почти половина украинских компаний из-за введения карантинных мер в связи с пандемией COVID-19 потеряли существенную часть своих доходов.
- Государственный бюджет за 2019 год был сведен с дефицитом 72,4 млрд грн, или 1,8% ВВП.