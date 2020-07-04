Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на руководителя аппарата финансового комитета предвыборного штаба Трампа Серхио Гора.

Кимберли Гилфойл является одной из ключевых участниц кампании по переизбранию Дональда Трампа на должность президента США. В сферу ее обязанностей входит сбор денежных средств на кампанию.

“После получения положительного результата теста Кимберли была немедленно изолирована, чтобы избежать любого риска. Она чувствует себя хорошо и сдаст еще один тест, чтобы подтвердить диагноз, так как у нее нет симптомов. Но в качестве меры предосторожности будут отменены все предстоящие события”, – отметил в комментарии телеканалу Серхио Гор.

Он уточнил, что Дональд Трамп-младший также был протестирован на коронавирус. Тест оказался отрицательным. Но “в качестве меры предосторожности” он самоизолируется и отменит все публичные мероприятия.

Гилфойл получила положительный результат теста, когда находилась в Южной Дакоте. Она должна была принять участие в президентском мероприятии у горы Рашмор (гора известна тем, что в ее породе высечен барельеф с портретами четырех президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна).

По случаю Дня независимости США, который отмечается 4 июля, Дональд Трамп выступил около знаменитого барельефа.

По данным телеканала, Гилфойл не контактировала с президентом в последнее время. В то же время она встречалась “со многими донорами” президентской кампании Трампа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kimberly Guilfoyle (@kimberlyguilfoyle) 14 Июн 2020 в 7:40 PDT

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СПРАВКА. 51-летняя Кимберли Энн Гилфойл — американская телеведущая, журналистка, фотомодель и прокурор. Она работала моделью для универмагов в Сан-Франциско и рекламировала нижнее белье “Victoria’s Secret” в свадебном журнале. После окончания “University of San Francisco School of Law” Гилфойл некоторое время работала прокурором в Сан-Франциско. Затем она провела четыре года в Лос-Анджелесе в качестве заместителя прокурора.

С 2006 года она работала на телеканале Fox News Channel. Гилфойл дважды была замужем.