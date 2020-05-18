В Министерстве здравоохранения опубликовали рекомендации, которыми должны руководствоваться при работе спортивные залы.

Рекомендации указаны в постановлении Главного санитарного врача Украины.

– Всем сотрудникам залов в начале рабочей смены должна быть измерена температура. Работники с температурой выше 37,2 градуса или имеющие другие признаки респираторных заболеваний не допускаются к выполнению обязанностей.

– Также скрининг проводится и всем посетителям.

– В спортивном помещении разрешается пребывание не больше одного человека на 10 метров квадратных. Групповые занятия допускаются только по предварительной договоренности.

– На входе в спортивное учреждение следует обеспечить информирование о мерах профилактики респираторных заболеваний. Также на входе следует обеспечить места для дезинфекции рук.

– На время карантина запрещена эксплуатация бассейнов, использование многоразовых полотенец, размещение в залах рекламных брошюр, функционирование спа, детских комнат, проведение занятий в группах больше 10 человек в видах спорта, которые предусматривают физический контакт.

– Обеспечить заполняемость раздевалок и душевых не более чем на 50%.

– Тренажеры для кардио, которые предусматривают долгие занятия, должны быть размещены не ближе чем за 2,5 метра друг от друга.

– Работники спортивных учреждений должны быть одеты в средства защиты. Администрация обязуется обучить работников использованию средств защиты и обеспечить персонал пятидневным запасом этих средств, а также временно отстранить сотрудников из группы риска.

– Влажная уборка, проветривание и дезинфекция поверхностей должна проводиться не реже чем каждые 2 часа.

– Работники спортивных учреждений обязаны: дезинфицировать руки антисептиками не реже, чем раз в 2 часа, а также воздерживаться от контактов с людьми, имеющими признаки респираторных заболеваний.

Напомним, что после 22 мая в Киеве, как и в других регионах страны, начнется следующий этап ослабления карантина: начнут работать промышленные рынки.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, большие торогово-развлекательные центры нужно открывать тогда, когда начнет работать метро.