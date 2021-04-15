Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Законопроєкт № 4303 підтримали 227 народних депутатів.
Законопроєктом пропонується запровадити низку заходів щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні, зокрема:
- можливість обрання контрактної форми трудового договору при оформленні трудових відносин між резидентами Дія Сіті та їх працівниками;
- запровадження гіг-контракту – особливої форми залучення резидентами Дія Сіті фізичних осіб для виконання робіт (надання послуг);
- регулювання договорів з негативними зобов’язаннями (про нерозголошення, непереманювання, неконкуренцію);
- реалізацію права резидентів Дія Сіті на самоврядування;
- можливість покладання функції директора компанії на іншу юридичну особу;
- запровадження спеціального режиму оподаткування резидентів Дія Сіті, а також заробітної плати працівників резидентів Дія Сіті та винагороди залучених ними фахівців за гіг-контрактами;
- гарантії стабільності передбаченого законопроектом правового режиму Дія Сіті впродовж 15 років.
Ще й надто, законопроєктом пропонується:
– закріпити принципи (загальні засади) правового режиму Дія Сіті, в т.ч. формальний характер процедури набуття статусу резидента Дія Сіті;
– визначити обсяг повноважень та функцій уповноваженого органу (центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цифрової економіки) щодо розвитку та функціонування правового режиму Дія Сіті;
– встановити критерії для набуття статусу резидента Дія Сіті компаніями-стартапами;
– визначити виключний та однозначний перелік підстав для прийняття рішення щодо втрати статусу резидента Дія Сіті;
– встановити можливість для резидента Дія Сіті подати до уповноваженого органу пояснення у разі наявності підстав для втрати ним відповідного статусу і обов’язковість розгляду таких пояснень та вмотивованості рішення уповноваженого органу у разі прийняття ним рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті.
- 5 жовтня 2020 року очільник Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров представив додаток “Дія” версії 2.0. Наразі порталом “Дія” користується понад мільйон українців. Тут доступні 27 державних послуг та інформація з шести реєстрів у особистому Електронному кабінеті громадянина.
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