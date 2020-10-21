В Министерстве охраны здоровья Украины подготовили правила безопасности во время голосования на местных выборах 25 октября.

Об этом рассказал сегодня во время брифинга глава МОЗ Максим Степанов.

“Нельзя забывать, что в день выборов у COVID-19 нет выходного дня. И очень важно, чтобы все эти мероприятия, выборы, прошли в максимально безопасной атмосфере. МОЗ предложил соответствующие правила, и они были поддержаны членами Правительства, каким образом должны проходить выборы”, – отметил Степанов.

Речь идет о следующих правилах:

• Пред началом работы председатель окружной комиссии должен определить ответственное лицо, которое будет перед входом опрашивать избирателей о наличии симптомов респираторных заболеваний. Это будет касаться “всех лиц, которые придут для голосования”.

• Среди членов окружных и участковых комиссий будет также проводиться опрос. “Любой человек с признаками респираторной болезни или с повышенной температурой – выше 37,2 – должен будет покинуть помещение и обратиться к врачу”, – рассказал Степанов.

• Во время подготовки к местным выборам ограничивается проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. “Имеется ввиду посещение учреждений образования, на территории которых расположены избирательный комиссии”, – уточнил глава МОЗ.

• При входе на избирательные участки должны обязательно быть дезинфицирующие средства для рук. Также там разместят информационные материалы о противоэпидемических мероприятиях.

• У входа и в самом помещении для голосования наносится разметка, которая должна указывать на соблюдение дистанции (не менее 1 – 1,5 метра).

• По возможности избирательные участки должны обеспечить отдельный вход и выход для избирателей, чтобы “развести потоки людей”.

• У стола, где выдаются избирательные бюллетени, должно быть не более трех человек.

• Все поверхности избирательных участков должны дезинфицироваться (в связи с этим на столах и стульях не должно быть ткани).

(На видео – с 4:50)