По предварительный прогнозам, коронавирусом COVID-19 могут переболеть от 7 до 22 миллионов украинцев. При этом, уровень смертности может составить 1 %.

Об этом заявил и.о. генерального директора Центра здоровья Минздрава Игорь Кузин в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”.

Моделирование ситуации по распространению коронавирусной инфекции показывает, что в Украине количество заболевших может варьироваться от 7 до 22 миллионов. При этом, количество заболевших зависит от того, придерживаются ли граждане ограничительных мер, введенных государством для сдерживания пандемии.

“Ответ прост. Если мы промоделируем ситуацию с развитием коронавируса на уровне нашего государства, то по разным оценкам от 7 до 22 миллионов должны переболеть среди населения в Украине. Мы имеем сейчас средний уровень смертности от этой инфекции на уровне 1%. Это суммарно по тем данным, которые публикуются. Если просуммировать, то это очень большое количество людей – это очень много людей, которые действительно могут не остаться в живых после такой пандемии”, – заявил Кузин.

Со временем коронавирус должен заменять свою активность, но для каждой страны это индивидуально.

Кузин не поддерживает теорию о выработке коллективного иммунитета в случае с массовым заболеванием коронавирусом.

“Я бы сказал, что коллективного иммунитета не будет по отношению к коронавируса. По тем данным, которые уже публикуются в научных статьях, иммунитет от перенесенной инфекции является неустойчивым. Человек может через 3 месяца заболеть повторно. Скорее всего, что это будет та инфекция, которая будет циркулировать ежегодно. Она будет очень похожа на обычный грипп, с которым мы сталкиваемся ежегодно. Скорее всего, что она будет развиваться таким образом, что она будет уменьшать свою вирулентность”, – пояснил он.