В Верховной Раде Украины до 60 народных депутатов переболели или же сейчас болеют коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил сегодня в комментарии журналистам спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По его словам, в аппарате ВР уже переболели более 20 человек.

“Более 20 человек всего переболело в аппарате. Также у нас несколько людей дополнительно заболели на этой неделе. Я думаю, что мы где-то до 30 доходим уже, это по аппарату. По народным депутатам последние показатели сегодня не готов сказать, но до 60 всего переболели или болеют. И почти каждый день у нас – дополнительные заболевшие. День-два – у нас есть один-два народных депутата (которые заболели, – ред.)”, – отметил Разумков.

Он уточнил, что Верховная Рада не будет уходить на карантин в связи со вспышкой COVID-19.

“Верховная Рада в прошлый раз не уходила на карантин, и в этот раз не будет уходить на карантин. Могут быть изменения в режиме нашей работы, но ВР, как единственная законодательная институция в Украине, не будет идти на карантин”, – подчеркнул Разумков.

(На видео – с 10:20)