Об этом сообщил сегодня в комментарии журналистам спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
По его словам, в аппарате ВР уже переболели более 20 человек.
“Более 20 человек всего переболело в аппарате. Также у нас несколько людей дополнительно заболели на этой неделе. Я думаю, что мы где-то до 30 доходим уже, это по аппарату. По народным депутатам последние показатели сегодня не готов сказать, но до 60 всего переболели или болеют. И почти каждый день у нас – дополнительные заболевшие. День-два – у нас есть один-два народных депутата (которые заболели, – ред.)”, – отметил Разумков.
Он уточнил, что Верховная Рада не будет уходить на карантин в связи со вспышкой COVID-19.
“Верховная Рада в прошлый раз не уходила на карантин, и в этот раз не будет уходить на карантин. Могут быть изменения в режиме нашей работы, но ВР, как единственная законодательная институция в Украине, не будет идти на карантин”, – подчеркнул Разумков.
(На видео – с 10:20)
- В марте из-за распространения коронавируса COVID-19 в Верховной Раде ввели ограничения. В частности, были отменены командировки нардепов, а журналистам ограничен доступ в Парламент. В частности, был закрыт доступ в кулуары и на балкон ВР.
- Со 2 июня в Верховной Раде открыли доступ журналистов к балкону для прессы, который был закрыт во время карантина из-за коронавируса. Операторов и фотокорреспондентов начали пускать в ложу прессы в порядке очереди. Их общее количество не может одновременно превышать 30 человек.
- В начале октября спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение, которым изменил порядок допуска журналистов в здание ВР в условиях эпидемии коронавируса COVID-19.