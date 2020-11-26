В ОАСК поступило 7 исков об обжаловании «карантина выходного дня»

Окружным админсудом Киева зарегистрированы семь исков, в которых требуют отменить карантин выходного дня.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, 16 ноября в Окружной административный суд Киева поступило три иска по обжалованию введенного правительством карантина выходного дня.

За последние два дня с такими требованиями в суд обратилась Луцкий городской совет, КП “Тернопольская кинокомиссии” и Тернопольская областная общественная организация “Предприниматели Галичины”. Ответчиком в указанных исках выступает Кабинет Министров Украины.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по указанным административным искам.

Всего с 12 ноября 2020 в суд поступило уже семь исков, в которых полностью или частично оспаривается постановление Правительства от 11 ноября 2020 об установлении дополнительных ограничений на выходных. Таким образом, каждый четвертый иск к Кабинету Министров Украины, поступившем в суд за последние две недели, касается локдауна выходного дня.