В ОАСК поступило 7 исков об обжаловании «карантина выходного дня»

Об этом сообщает пресс-служба суда.
Напомним, 16 ноября в Окружной административный суд Киева поступило три иска по обжалованию введенного правительством карантина выходного дня.
За последние два дня с такими требованиями в суд обратилась Луцкий городской совет, КП “Тернопольская кинокомиссии” и Тернопольская областная общественная организация “Предприниматели Галичины”. Ответчиком в указанных исках выступает Кабинет Министров Украины.
Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по указанным административным искам.
Всего с 12 ноября 2020 в суд поступило уже семь исков, в которых полностью или частично оспаривается постановление Правительства от 11 ноября 2020 об установлении дополнительных ограничений на выходных. Таким образом, каждый четвертый иск к Кабинету Министров Украины, поступившем в суд за последние две недели, касается локдауна выходного дня.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что Украине навредит полный локдаун, а карантин выходного дня поможет разгрузить больницы.
- Ранее сообщалось, что из-за стремительного роста больных COVID-19 Министерство охраны здоровья инициирует введение жесткого карантина выходного дня.
- Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк считает “большой глупостью” решение Правительства о введении в Украине карантина выходного дня.