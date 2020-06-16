Добкин собирается побороться за кресло мэра Киева

Бывший мэр Харькова и бывший народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин заявил, что будет баллотироваться на пост мэра Киева.

Об этом он сказал в эфире телеканала “Наш”.

“Я в последнее время всерьез рассматриваю для себя возможность баллотироваться и побороться с нынешним городским головой Киева (Виталием Кличко – ред.) за этот высокий пост. Потому что то, что я вижу, что происходит с Киевом, мне как жителю Украины не нравится. Моя столица должна быть другой. Более чистой, ухоженной и комфортной…” – заявил Добкин.

На уточняюший вопрос о том, собирается ли он побороться за кресло мэра не Харькова, а Киева, экс-депутат ответил: “А в Харькове все в порядке, там мэра менять не надо”.

По словам Добкина, у него есть достаточно опыта, чтобы руководить столицей.

“Есть большая вероятность, что я буду подавать свою кандидатуру на должность мэра города Киев. У меня есть опыт, который говорит за меня. Мне не нужно рассказывать, что я сделаю. Можно просто поехать и посмотреть, что я уже сделал. Киевом нужно управлять из двух кресл, поэтому здесь мне все понятно”, – заявил Добкин.

Он сказал, что сделает Киев “таким же классным, как до прихода Кличко”.